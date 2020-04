Visite de l'Exotic Park de Lescar pendant le confinement grâce à des vidéos

1 mois et 4 jours de confinement...la vie a beaucoup changé depuis 1 mois et 4 jours..pour tout le monde oui forcément mais il y a ceux qui traverse cette pandémie sans vraiment se poser trop de questions ce sont les animaux..Oui regardez votre chat, votre chat peut-être votre chien comme il est heureux d'avoir son maitre, sa maitresse à la maison...On a du temps à lui consacrer et on peut jouer avec lui encore plus longtemps. et puis il y a les autres animaux aussi.... ceux qu'on peut découvrir habituellement dans les parcs et zoos du Béarn et de la Bigorre....figurez vous qu'eux ils vivent trés bien cette période de confinement...Ils font ce qu'ils veulent sans se faire observer...mais avouer quand même qu'un parc ou qu'un zoo sans public c'est quand même triste...et puis pour les patrons de ces structures privées...pas de rentrées d'argent. Le petit dernier qui est apparu depuis quelques mois seulement c'est l'exotic park à Lescar...créé par un passionné des animaux Guillaume Darzacq avec sa compagne Marie Line. Alors comme l'établissement est fermé et bien on peut quand même allez voir comment ça se passe grâce aux vidéos mise en ligne sur la chaine youtube EXOTIC PARK avec en nouveauté l'arrivée des perroquets (amazones et gris du Gabon) et l'inauguration en catimini de la volière refuge... J'ai eu des nouvelles hier et toute l'équipe est mobilisée pour apporter des nouveautés pour la réouverture...il y aura de nouveaux enclos extérieurs, des nouveaux lézards et des serpents et surtout la couleuvre de l'amour. D'ailleurs le patron vient de me proposer à la fin du confinement un poste en CDI ou j'aurai juste à rester dans une cage...siglée "drôle d'oiseaux"...Je sais pas comment je dois le prendre. en attendant de voir tout ça en vrai bientôt on se console avec la chaine Youtube EXOTIC PARK