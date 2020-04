Viva l'Orchestra : envie de jouer avec l'Orchestre National de France ?

L'Orchestre National de France propose à tous les musiciens amateurs de le rejoindre pour un concert confiné. Tous à vos instruments et vos smartphones pour jouer et enregistrer votre interprétation de la valse n°2 de Chostakovitch.

L’Orchestre National de France (ONF) vous invite à le rejoindre pour un concert collectif au format inédit, dans la soirée du jeudi 16 avril et à faire partie du film Viva l’Orchestra, Ensemble à la Maison !

Au programme : la Suite de Jazz n°2 - Valse n°2 Chostakovitch.

Le principe

Tous les participants sont invités à se filmer et à partager leur vidéo entre le jeudi 16 avril 19h et le dimanche 19 avril à midi.

Les vidéos sont à envoyer à cette adresse mail : vivamaison@radiofrance.com avec l'autorisation de diffusion sur les réseaux sociaux de France Musique et de Radio France.

Le Vendredi 25 avril 20h sera diffusé le filmViva l’Orchestra, Ensemble à la Maison ! avec les 450 contributions des musiciens amateurs ayant participé à ce concert confiné.

Comment y participer ?

Les musiciens de l'Orchestre National de France ont préparé des tutoriels pour chaque instrument vous permettant de jouer. Les partitions sont également fournies.

Des partitions pour tous les niveaux

L'ONF met à la disposition des participants les partitions pour chaque instrument. Il existe des arrangements pour tous les niveaux. Les partitions nommées par un “@” sont les plus simples.

Des tutoriels en vidéo pour chaque famille d'instruments

Pour les violoniste, altistes, violoncellistes ou contrebassistes : les tutoriels pour les cordes.

Pour les flûtistes, clarinettistes, hautboïstes, bassonistes, saxophonistes : les tutoriels pour les bois.

Pour les trompettistes, cornistes, tubistes, trombonistes : les tutoriels pour les cuivres.

Pour les pianistes, harpistes et guitaristes : les tutoriels.

Pour les percussions : les tutoriels.

À vos instruments !