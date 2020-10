The Voice Kids : le jeune mosellan Lissandro en finale de la saison 2020

C'est à l'âge de 5 ans que Lissandro se passionne pour la musique. Grâce à son papa, il découvre Elvis Presley qui devient son idole, ce qui lui vaudra d'ailleurs son surnom de "Elvissandro".

Et c'est évidemment avec un titre du King que Lissandro fera son apparition lors des auditions à l'aveugle de l'édition 2020 de The Voice Kids. Il rejoindra finalement l'équipe de Jenifer, après avoir fait se retourner tous les coaches sur son passage !

Le petit Rocker de Jenifer

Pour la demi-finale du grand concours The Voice Kids, les talents choisissent eux-mêmes le titre de leur chanson : c'est tout naturellement que Lissandro se tournera vers un titre rock de Blondie "One way or another". Et, encore une fois, Jenifer choisira pour la représenter en finale, celui qu'elle qualifie de "tsunami de passion".

Sa première coach, toujours à ses côtés

Depuis 2 ans maintenant, il prend des cours de chant dans l'école créée par une autre locale de l'étape, également ancienne candidate de The Voice, Marina D'Amico, qui aujourd'hui soutient fièrement son petit protégé.

Tous derrière Lissandro !

La grande finale de The Voice Kids édition 2020 aura lieu ce samedi, sur TF1, dès 21h00. Qui des 8 finalistes remportera le trophée ? Ce qui est sûr, c'est que l'on sait déjà pour qui voter !