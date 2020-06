The Voice : le Belfortain Tom Rochet a déjà ses fans pour la finale

Le belfortain de 20 ans est en finale de The Voice ce samedi soir. Le jeune chanteur sera accompagné sur place à Paris par ses parents. Mais Tom Rochet peut aussi compter sur le soutien sans faille de toute sa famille, ses amis d'enfance, et même ses voisins. Tous rêvent d'un final en apothéose.

Claire et Alain, les parents de Tom Rochet, seront à Paris ce samedi soir pour être aux cotés de leur fils au moment du verdict de la finale de The Voice

Votez, votez, votez à volonté pour Tom Rochet ! Le Belfortain est en finale de The Voice ce samedi soir sur TF1. Le jeune chanteur joue le titre face à 3 autres candidats. C'est donc le grand soir pour l'apprenti artiste nord franc-comtois. Toute sa famille, ses proches, ses amis et tous ceux qui le suivent depuis le début de l'aventure en février seront derrière lui. Prêts à vibrer, à le soutenir pour remporter la mise. Et donc à voter puisque c'est le vote du public qui fait la différence.

"Entre les pieds sur terre et la tête dans les nuages" - Claire, la maman de Tom Rochet

Tom Rochet attend le dénouement avec impatience, comme ses parents qui seront avec lui. Ils ne seront pas sur le plateau puisque les prestations des quatre finalistes ont été enregistrées dans la semaine, mais ils seront là en coulisses pour être à ses côtés au moment du verdict. "On est un peu entre garder les pieds sur terre et avoir la tête dans les nuages. Il y a un côté vertigineux mais on fait aussi attention à se dire ce n'est qu'une émission de télévision" prévient d'emblée Claire, la maman de Tom qui "va crier quand il va chanter pour l'encourager mais surtout le regarder, voir son sourire qui rayonne, encore plus à la télé que dans la vraie vie" s'enthousiasme-t-elle.

➡➡ Pour revoir sa prestation en demi-finale cliquez ici

Alain , le papa de Tom, a redécoré la porte d'entrée de sa maison à Bavilliers pour la finale de The Voice © Radio France - Hervé Blanchard

"Tom, c'est un sportif, il est sur la ligne de départ, et au top chrono, il lâche tout" - Alain, le papa de Tom Rochet

Sur les murs du salon de la maison des Rochet à Bavilliers, commune limitrophe de Belfort, il y a des photos de Tom sur le plateau de The Voice. Et sur la porte d'entrée, il y a même un appel à voter pour le Belfortain ce soir en finale. Si Claire, sa maman, mise sur le charme de son fils pour l'emporter, Alain, le papa, table plus sur le vécu de Tom comme athlète, champion de France cadets du 60m "Tom, il est capable de tout, on retrouve le sportif, sur la ligne de départ, au top chrono, il envoie, il lâche tout, il transporte tout le monde avec lui".

"On va voter, mais j'ai prévenu sa maman, on lui enverra la note après" - Marie-Noëlle, la voisine et ex-nounou de Tom Rochet

Si les parents de Tom Rochet sont à Paris ce samedi soir, le jeune chanteur belfortain peut aussi compter sur le soutien sans faille de ses voisins. Marie-Noëlle n'envisage pas une autre issue que la victoire pour celui qu'elle a gardé tout petit "J'ai été sa nounou, alors vous comprenez que je souhaite de tout coeur que Tom gagne The Voice. Avec mon mari Serge, on va voter c'est sûr, mais j'ai prévenu sa maman, on lui enverra la note après" s'exclame-t-elle avant d'ajouter "on a sauté du canapé pour la demi-finale, alors s'il gagne c'est sûr qu'on va encore sauter de joie"... Ses amis d'enfance, de lycée, ou encore d'athlétisme seront aussi mobilisés devant leur écran de télé ce samedi soir. Tous n'ont qu'un but en tête, aider Tom à décrocher la lune !