Vos chansons "plaisir coupable" à écouter pendant le confinement

Cette semaine, France Bleu a voulu savoir quelles étaient vos chansons coupables. Ces fameuses chansons que l'on ne peut écouter qu'à la maison ou les chanter à tue-tête dans sa salle de bain quand personne ne peut nous entendre. Attention, après lecture de cet article, vous risquez de vous mettre à chanter et aller beaucoup mieux... TOP 5 de vos propositions !

Pour Sophie-Charlotte, ce sont les Forbans - "Chante"

Chante, chante, danse et mets tes baskets... en même temps, en ce moment, on ne peut pas faire grand chose d'autre. C'est sûr que dès les premières notes de cette chanson, on a envie de faire comme Sophie-Charlotte, se mettre à danser et chanter non-stop au milieu de son salon en sortant l'aspirateur. Une pointe de Rockabilly français pour ne pas déprimer, pas mal non ?

Plaisir coupable façon Flashdance pour Marie

Marie, lorsqu'elle est seule, se la joue Irène Cara en 1983 dans Flashdance. Film et musique culte, une inspiration pour beaucoup sur les réseaux sociaux qui décident de mettre à profit cette période de confinement pour développer leur talents artistiques.

Take your passion

And make it happen

Pour notre auditrice, c'est "What a feeling", l'hymne du film qui l'inspire.

Xavier se la joue à l'italienne avec Ricchi e Poveri

Bon, on ne va pas se mentir, la seule chanson de Ricchi e Poveri dont on se souvient vraiment aujourd'hui, c'est celle que Xavier écoute coupablement dans son coin pendant le confinement. Pourtant, le groupe a sorti des dizaines de chansons. Représentants de leur pays à l'Eurovision, reprise de Becaud en italien, ils ont tout fait. En 1981, ils sortent en 45 Tours leur tube "Sarà perché ti amo" que nous vous proposons de réécouter maintenant.

Voilà leur tête aujourd'hui lors d'un live dans une émission de Patrick Sébastien.

Roger s'imagine dans la peau de Little Richard

Ça, c'est du Rock'n'roll ! Né à Macon (aux USA pas chez nous), Little Richard est l'un des inventeurs du Rock à la fin des années 50. Auteur, compositeur, musicien, il est aussi acteur. Ecoutez-le interpréter "Long Tall Sally" & "Tutti Frutti" dans le film "Don't Knock The Rock". Roger a raison, c'est génial et il faut écouter ça sans aucune retenue.

Laurine se voit "Femme que j'aime" comme Jean-Luc LAHAYE

Encore un couteau suisse qui semble avoir marqué vos esprits : Jean-Luc LAHAYE, chanteur mais aussi animateur de télé a marqué Laurine. Pendant ce confinement, la chanson que vous risquez d'entendre en boucle chez elle quand elle fait du télétravail, c'est "femme que j'aime". L'artiste qui avait pour marraine de spectacle DALIDA, sort ce titre en 1982, un tube qui continue de provoquer beaucoup d'émotions à ses fans : la preuve.

Femme, femme

Simplement je te dis

Que je t'aime, je t'aime

Si vous aussi vous avez des chansons "plaisir coupable", n'hésitez pas à les partager avec nous. Envoyez un petit message en cliquant ici. Expliquez-nous pourquoi cette chanson vous fait si plaisir. Si vous voulez nous envoyer une petite vidéo de vous en train de la chanter, faites vous plaisir !