Vos places ciné à gagner pour Le MUSIC FESTIVAL dans votre CGR

De Christophe à Sting, en passant par Mika, Clara Luciani ou les Rolling stones, la programmation éclectique du Ciné Music Festival convie chacun à partager des moments de musique et d’émotion avec ses proches.

IMAGINE LENNON – 1972 le 14 août à 18 heures

Remastrisé et remixé en Dolby Atmos et en son 5.1 en 2018, ce film novateur sorti pour la première fois en 1972, mêle couleurs, sons, rêves et réalités. Il comprend des séquences uniques de John et Yoko pendant la réalisation de l'album Imagine, et reprend cette musique iconique en y intégrant des titres de l'album "Fly" de Yoko.

– STING - OLYMPIA 2017 le 15 août à 20 heures

Alors en pleine tournée pour son album 57th & 9th, le légendaire bassiste fait étape en France pour livrer un show digne d'un best of, réunissant le meilleur de sa carrière solo tout en faisant revivre sur scène les meilleurs titres de Police

- ROLLING STONES HAVANA MOON CUBA - 2017 le 16 août 18 heures

Le 25 mars 2016 est désormais une date historique pour le Rock’n’roll et Cuba. Ce soir-là, les Rolling Stones devenaient le premier groupe occidental à se produire à Cuba lors d’un concert gratuit devant 1,2 million de spectateurs ! Filmé par le réalisateur Paul Dugdale (Adele, Coldplay…) à la fin de la tournée du groupe en Amérique Latine, ce show gigantesque contient tous leurs titres légendaires comme “Jumpin 'Jack Flash”, “Paint It Black”, “Miss You” ou le favori du public : “All Down The Line”.

ETIENNE DAHO – 2018 le 22 août à 16 heures

À l’occasion de la sortie de son nouvel album, "Blitz", un album écrit en Grande Bretagne qui raconte d’immenses joies et grandes peines le chanteur qui totalise quarante ans de carrière, annonce une tournée et une date à Rennes, la ville où il a découvert la culture rock et donné son premier concert solo, lors de la deuxième édition des Transmusicales

CLARA LUCIANI A L'OLYMPIA – 2019 le 22 août à 18 heures

L’une des ascensions les plus impressionnantes de ces dernières années qui trouve son point d’orgue sur la scène de l’Olympia… Une « Sainte Victoire » pour Clara

MIKA - REVELATION TOUR - 2019 le 23 août à 18 heures

Quatre ans après son dernier album, Mika est de retour avec « My Name Is Michael Holbrook ». L'occasion d'une tournée en treize dates dans toute la France, dont ce concert donné à Paris le 22 décembre 2019 à l'AccorHotels Arena. Un show haut en couleurs

CHRISTOPHE LIVE A L'OLYMPIA – 2002 le 23 août à 20 heures

Après avoir déserté les planches durant vingt-cinq ans puis s'être finalement offert l'album de la résurrection (Comm' si la Terre penchait), le dernier des Bevilacqua célèbre en seigneur son grand retour sur scène en choisissant la plus mythique d'entre elles. C'est donc en mars 2002 que l'Olympia accueillait Christophe pour un tour de chant inespéré au cours duquel le dandy a alterné ses best of intemporels (nostalgie oblige) et quelques titres de son précédent album ("Elle dit, elle dit, elle dit", "Comme un interdit", "L'enfer commence avec L".). Trente-huit années de carrière sont ainsi résumées dans cet album live qui témoigne à lui seul de l'immense talent d'un artiste qui, en dépit d'une fragilité maladive, n'a rien perdu de son génie. Un disque événement à ne pas manquer

