Vos places pour le concert gratuit de Sebastopol, The Deweys et The SuperSoul Brothers le 24 janvier à Lons

France Bleu Béarn Bigorre vous invite à la soirée Nouvelle Scène Aquitaine le 24 janvier 2023, 19h30, à l'Espace James Chambaud. Sur scène retrouvez 3 groupes : The Deweys, Sebastopol et The SuperSoul Brothers. Un concert au profit des Restos du cœur .

Au programme de votre soirée

The Deweys Acoustic folk country hillbilly band. 2 guitares, 1 chorus, 2 chants, 1 harmonica.

Sebastopol est un bluesman atypique. Aidé par ses talents de bricoleur de génie, il crée son personnage « d’homme orchestre » mélangeant vrais instruments et objets détournés.

The SuperSoul Brothers Zootsuit, derby black & white, lunettes noires, ce take 6 connaît la chanson, l’histoire et les ficelles du métier de soulman avec un petit plus, cette irrésistible french touch aux couleurs de leur Béarn et de leurs racines pyrénéennes.