Vosges : "Boplicity", le tout premier festival jazz à Rambervillers

Trois jours de musique jazz au cœur de Rambervillers. Le "Boplicity Jazz Festival" ouvre sa toute première édition ce vendredi 30 juillet et jusqu'au 1er août dans le parc du châteaux des Capucins. L'association Boplicity attend jusqu'à 300 personnes pour chacun des six concerts prévus.

L'orgue Hammond B-3 à l'honneur

La tête d'affiche du festival est l'Américaine Rhoda Scott, spécialiste de l'orgue Hammond B-3. Un instrument de jazz créé dans les années 1930 qui a été l'un des arguments pour la convaincre du déplacement. "Il faut savoir que ses premiers albums étaient en orgue - batterie. C'est dans cette formation que Count Basie l'a découverte à New-York", décrit Benoit Brunner, co-organisateur du festival.

à réécouter Redécouvrir les châteaux du Pays basque en musique

L'orgue Hammond B-3 a également un lien avec la région : "C'est un rapport au territoire, on a à Rambervillers une des plus vieilles manufactures d'orgue encore en service, la manufacture vosgienne d'orgue qui répare les orgues d'églises."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'instrument est imposant, ce qui a posé quelques difficultés à l'équipe technique du festival. "C'est très gros, cela pèse dans les 125 à 130 kilos, estime Cédric, le régisseur, on va être quatre pour le porter. On a une rampe si cela devient trop compliqué. Une fois qu'il est démarré, on n'y touche plus."

Mise en valeur du territoire

Le festival prend comme décor une battisse de la fin du XVIIIe siècle, le châteaux des Capucins. La scène trône devant la façade arrière et prendra vie sous une cinquantaine de projecteurs. "C'est formidable !, se réjouie Francis Phelipeaux, propriétaire du site, déjà pour la publicité du châteaux et puis pour la région de Rambervillers."

L'équipe technique du "Boplicity Jazz Festival" installe la scène de concert à Rambervillers. © Radio France - Julien Penot

En marge des concerts, les spectateurs pourront profiter d'une buvette, qui met à contribution les producteurs locaux. "La viande, le fromage, la bière... L'essentiel de se qu'on va pouvoir consommer sur place, vient de la région de Rambervilliers", sourit Benoit Brunner, co-organisateur du festival, co-organisateur du festival.

L'entrée dans le festival est conditionnée par la présentation d'un pass sanitaire. Les concerts à 17h30 sont gratuits. La place s'élève ensuite à 20 euros pour la soirée, 50 euros pour les trois jours. Vous pouvez réserver directement en ligne ici.