Votez pour vos musiciens du grand Sud préférés !

Pourquoi vos votes sont importants ?

L’équipe du festival "Les Nuits du Sud" de Vence effectue un véritable travail de repérage musical depuis 25 ans sur tout le territoire Grand Sud et permet de faire émerger des artistes en voie de développement.

Les Talents ont été créé dans le but de promouvoir les jeunes artistes en début de carrière et ainsi les accompagner au mieux dans leur développement de carrière et leur permettre un accès à la filière musicale.

Ceux que vous choisirez, en votant en 2022 se produiront sur la scène professionnelle lors de la soirée du 13 juillet 2022 en ouverture des concerts d'Adrï et Baltimores.

Qui sont les finalistes en 2022 ?

Les groupes : RECREATION !, PETIT TONNERRE et COCO sont les 3 lauréats du Prix France Bleu Azur et France 3 Côte d’Azur ouvert au vote du public jusqu'au 19 juin 2022.

Récréation !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La sonnerie retentit. Les cœurs s’accélèrent. Bientôt les sourires s’élargissent et les corps se déplacent tel un seul homme.

Enfin les esprits s’unissent, les accents chantent ensemble et se comprennent !

Recréation! transmet son optimisme à travers des concerts qui sont comme des pauses joyeuses dans nos vies

Petit tonnerre

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un quintet de musiques du monde endiablées pour te faire danser même sous l’orage. A travers un répertoire de compositions aux multiples influences, le groupe convie transes lancinantes, musiques traditionnelles et grooves électroniques.

Coco

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Auteure, compositrice, chanteuse et DJ, Coco, c’est la promesse d’un show électronique, profond, fédérateur et envoûtant – le tout en Français.

Accompagnée par ses musiciens Coco nous chante ses textes personnels de sa voix suave et hypnotique dans laquelle s’entremêle aux sonorités deep house et aux rythmiques bossa nova.

Qui est votre Talent préféré ?

Pour votez cliquez ICI avant le 19 juin 2022. Le groupe gagnant sera accompagné par l'équipe du festival "Les Nuits du Sud", sera reçu dans les émissions musicales de France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur.