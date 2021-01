Votez pour votre chanson basque préférée

Du 18 au 30 janvier, France Bleu vous propose d'élire votre chanson basque préférée. Sur francebleu.fr, notre site internet, Jean-Claude Mailly et Gorka Robles vous proposent la chronique "Une chanson, une histoire du Pays Basque" qui vous raconte l'histoire et les secrets de tous les grands succès du répertoire musical basque. En complément de ces émissions, les 2 compères ont sélectionné douze chansons marquantes et leurs histoires extraordinaires qu'ils ont compilées dans un livre. C'est à partir de cette sélection que nous vous proposons de voter pour votre chanson basque préférée.

Le vote des internautes pour la chanson basque

​​​​​​​Avant de voter, découvrez, en vidéo, la sélection des 12 chansons soumises aux votes des internautes de France Bleu Pays Basque.

A l'issue de votre vote vous aurez la possibilité de gagner le livre de Jean-Claude Mailly et Gorka Robles "Une chanson, une histoire du Pays Basque" paru aux Editions Atlantica.

Les 12 chansons basques proposées aux votes des internautes

Les résultats de ce vote seront annoncés entre 11h et 12h le dimanche 31 janvier dans l'émission "Kantuz" de France Bleu Pays Basque.