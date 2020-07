Vu sur le web, Didier Raoult reçoit un colis inquiétant, des enfants chantent "Maroon 5", et un exploit

Un drôle de colis destiné au médiatique professeur Raoult, une belle chanson sublimée par des enfants et le pari un peu fou de faire le tour du Bassin d 'Arcachon à pied et à la nage.

Panique à bord, à l’institut Méditerranée Infection de Marseille, après l’ouverture d’un colis suspect adressé à son directeur Didier Raoult, ce biologiste et infectiologue controversé, en raison de ses prises de position tranchées sur le Covid-19 et ses traitements.L’incident a été rapporté ce week-end par La Provence . En ouvrant le paquet, en mauvais état, la secrétaire du médecin a découvert trois fioles. Lorsque le contenu de l’une d’elles s’est renversé sur ses mains, la femme s’est précipitée sur une terrasse jouxtant le bureau du professeur pour y jeter le colis. Apparemment, ont a identifié la présence de soufre, d’éthanol [un alcool], de différents extraits aromatiques de plantes et de fenouil !

Il connaît pas Raoult ce mec!

C'est vraisemblablement un fan du Professeur Raoult qui a envoyé ce colis . On n'en sait pas plus si ce n'est que le colis arrive tout droit de Guadeloupe.

Didier Raoult - France Bleu

"Mémories", superbe chanson de Maroon 5, reprise génialement par un choeur d'enfants

En 2017 Adam Levine, chanteur et leader du groupe Maroon 5 perdait son manager, qui était à la fois son ami d'enfance Jordan Feldstein. Un évènement dramatique qui lui a inspiré une superbe chanson, reprise de manière très touchante par ce choeur d'enfants.

Le tour du bassin à pied et à la nage

Gregory Herlez s’est lancé un défi fou : réaliser le tour du bassin en course à pied et à la nage en une seule journée. Il s’est élancé ce matin depuis la jetée Bélisaire, direction le Moulleau. Grégory Herlez a réussi son défi : réaliser le Grand Tour du Bassin d’Arcachon à la nage (3,2km) puis en courant (74km) en moins de 8h : 7h52min50