Vu sur le web, le nouveau logo des Girondins, Flo Delavega en pleine nature, et un amour de chien

Si on se rend sur Twitter, et qu'on affine la recherche en tapant Bordeaux ou encore Girondins, l'actualité se sépare en 2 catégories, d'un coté Philippe Poutou qui entre au conseil municipal, l'autre gros sujet étant le nouveau logo des Girondins de Bordeaux enfin dévoilé . On y retrouve le scapulaire, le mot Bordeaux écrit en gros , Girondins juste en dessous, 1881 date de naissance du club. Le tout largement commenté et détourné par les Twittos.

Le nouveau logo des Girondins de Bordeaux détourné

Meilleur détournement celui de Winamax sport qui remplace 1881 par 1977 et rajoute Bordeaux Invaincu contre L'OM depuis 1977.

On se demandait ce que devenait le chanteur, auteur compositeur Flo Delavega. On l'a retrouvé sur Facebook au beau milieu de la nature ou il vit retiré mais il prépare son retour.

Flo Delavega au vert mais qui prépare son come back

Flo Delavega qui n'a pas attendu le confinement pour s'isoler

Le Chien maître nageur sauveteur

Seulement 30 secondes ont suffit pour émouvoir tout le web. Sur une plage normande, on aperçoit une fillette s’amuser dans les vagues. Matyas, un chien berger yougoslave , l’observe avec attention. Très protecteur, le chien va vite réagir. Il pense que la gamine se noie dès lors qu’une vague vient la submerger, pourtant elle est juste en train de s’amuser. Alors, le chien va se démener pour la tirer hors des vagues tandis que la fillette est amusée par ce pur moment d’amour. A l'heure où beaucoup de familles vont se retrouver en vacances à la plage, cette vidéo est une manière de sourire tout en se souvenant que la mer peut quand même constituer un danger. Prudence.