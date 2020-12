Week-end 100% Johnny sur France Bleu Creuse

Vendredi 4 et samedi 5 décembre France Bleu Creuse fait revivre la légende de Johnny Hallyday… Trois ans après sa mort, l’idole des jeunes sera mise à l’honneur à travers une série de témoignages qui reviendront, notamment, sur sa présence en Creuse dans les années 80...

Des rendez-vous thématisés

Retrouvez vos rendez-vous habituels exceptionnellement 100% Johnny :

Les amoureux de Johnny à 6h23 et 16h19

Jeune en Creuse spécial Johnny, à 6h46, 10h34 et 18h38

Vos correspondants météo en direct de Vallière à 7h35

Lola sous la douche spécial chansons de Johnny à 7h46

Circuits courts avec les commerçants de Vallière à 7h55

Les P'tits Creusois spécial Johnny à 8h16 et 17h07

Un quiz Follement Johnny à 11h00

Une programmation spéciale et des cadeaux à gagner

Deux jours d’émotion et de souvenir au cours desquels deux titres de Johnny seront diffusés toutes les heures. Vous pourrez remporter de nombreux cadeaux 100% Johnny.

De nombreux cadeaux à gagner sur France Bleu Creuse au cours du week-end 100% Johnny © Radio France - Josiane Peyron

Les témoignages de ceux qui ont croisé Johnny

Dans le village de Vallière, chacun a un jour croisé ou aperçu Johnny Hallyday et Nathalie Baye. C'était les années 80, ils venaient passer des vacances au calme dans une bâtisse qui fut leur maison. A partir de 1983, la famille s'agrandit avec la naissance de Laura qui gardera aussi des souvenirs de ses séjours creusois. Johnny, lui, y appréciait le calme et la bonne viande. Que reste t’-il de tout ça ? Josiane Peyron retournera à Vallière rencontrer les témoins de l'époque.

D'autres intervenants, au micro de Gaëtan Spagnol, viendront enrichir ces deux jours de leurs souvenirs et anecdotes, parmi lesquels Didier Barbelivien, Monique Le Marcis, creusoise et qui fût directrice de la programmation de RTL de 1969 à 1996, et une amie de Johnny, Philippe Labro, auteur de nombreuses chansons, Laura Smet, Jean-Jacques Debout, auteur de Pour moi la vie va commencer et ami de Johnny, Sam Bernett, animateur radio, journaliste et ami de Johnny, Pierre Billon, auteur et producteur, Nicoletta qui à fait sa première tournée avec Johnny.