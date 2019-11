Week-end spécial sur France Bleu : 30 ans des Enfoirés 1989 – 2019

Ce week-end toutes les deux heures sur France Bleu, nous vous proposons d'écouter les grands succès des Enfoirés, grâce à la compilation 30 ans des Enfoirés 1989 – 2019 qui vient tout juste de sortir.

N'oubliez également ce samedi soir à partir de 21h sur TF1, l'émission "Les Enfoirés jouent le jeu".

1 coffret acheté = 17 repas pour les Restos du Cœur. On compte sur vous !

Le coffret Les 30 Ans des Enfoirés - Columbia Music

Le coffret "Les 30 ans des Enfoirés 1989 - 2019"

C'est 30 ans d’histoire(s) et de partage à travers 30 chansons, à l'image la tournée d’Enfoirés 1989 avec laquelle tout a commencé (en version audio et pour la 1e fois en DVD) ou encore 9 singles emblématiques en versions karaoké et le T-Shirt anniversaire 1989-2019.

La Grande Collecte des Restos du Cœur

Collecte des Restos du Coeur © Maxppp - Alexis Sciard

Les Restos du Cœur, c'est une aide alimentaire de plus de 133 millions de repas distribués par an, mais aussi un accès au droit et à la justice, au microcrédit, sans oublier le soutien scolaire, l'aide au logement et à la recherche d'emploi.

L'engagement sur le terrain des Restaurants du Cœur avec ses 73.000 bénévoles est permanent.