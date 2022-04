Welcome In Tziganie 2022

Les Gipsy Kings, Natacha Atlas et des pointures de la musique turque, serbe, du flamenco, de la rumba, du jazz balkanique sont annoncés du vendredi 29 avril 2022 au dimanche 1er mai 2022 dans le Gers à Seissan pour les 15 ans du festival Welcome In Tziganie.