Wild Customs, des guitares auvergnates

Créé en 2008 par des passionnés originaires du Bourbonnais, Wild Customs fabrique sur mesure et personnalise des guitares électriques. Découverte de cette entreprise située à Creuzier le Vieux dans l'Allier en compagnie d'Arnaud Ranty.

Julien, Renaud et Blaise, les trois associés, sont des amis d’enfance. Apres des parcours professionnels différents, ils se sont retrouvés dans l’Allier derrière ce projet. Rencontre avec Blaise, l’un des trois associés dans les ateliers installés dans l’Allier. En 12 ans la marque auvergnate, Wild Customs a réussi son pari fou : gagner la reconnaissance des plus grands guitaristes à travers le monde !

Blaise Rodier, gérant de Wild Customs © Radio France - Arnaud Ranty

L'histoire

La société a été lancée en mai 2008. C'était un tout petit atelier dans la maison de famille d'un des associés. Puis il s'est développé et après plusieurs déménagements, il est définitivement installé à Creuzier-le-Vieux.

C'est ici que tout est fabriqué de A à Z.

La réputation s'est faite via les réseaux sociaux, quelques artistes internationaux, des salons et un peu de presse. Et cela dure maintenant depuis 12 ans!

Guitares fabriquées à Creuzier-le-Vieux dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

La conception des guitares

Cela passe par des dessins techniques, des dessins 3D, des programmes d'usinage... La forme est imaginée, le squelette technique est crée. Les dessins en 3D sont traduits en programmes d'usinage qui vont passer dans la fraiseuse à commande numérique. Le corps de la guitare et les pièces en métal vont ainsi être usinés

Fabrication d'une guitare chez Wild Customs © Radio France - Arnaud Ranty

L'atelier

C'est là que se trouve le stock des pièces de bois. Il y a des essences de bois qui vont apporter des couleurs sonores différentes. Les bois exotiques sont beaucoup utilisés en lutherie, comme l'acajou, le palissandre, l'ébène. Il existe des espèces de bois protégées. Wild Customs fait très attention à respecter ces normes car ils expédient la plupart de leurs guitares à l'étranger. Ils doivent donc prouver l'origine des pièces de bois.

L'hygrométrie du bois

C'est un point très important, les pièces doivent être très sèches pour être travaillées. Chaque pièce de bois est gardée au moins 1 an dans l'atelier pour qu'elle s'adapte à l'hygrométrie et la température de l'atelier. L'art du luthier: c'est de comprendre les besoins du guitariste: savoir ce qu'il a envie de jouer, le type de musique... et de lui proposer un assemblage de bois qui va correspondre à ses attentes.

Fabrication d'une guitare chez Wild Customs © Radio France - Arnaud Ranty

Une fois les pièces de bois sélectionnées...

Il faut les débiter et les mettre en forme. C'est un assemblage de plusieurs pièces de bois qu'on colle.

Le travail s'effectue avec des presses mécaniques et des machines que l'on trouve classiquement dans les ateliers de menuiserie et ébénisterie. Il y a aussi une machine à commande numérique, une fraiseuse qui permet de répliquer le design.

Wild Customs: fabrication d'une guitare © Radio France - Arnaud Ranty

La guitare se fabrique en plusieurs parties: le corps, le manche, la touche et on assemble le tout. La touche est collée sur le manche et le manche est vissé ou collé sur le corps.

Une fois que toute la lutherie, le travail du bois est fait, il faut poncer. C'est une étape longue et fastidieuse. Ensuite, on applique les produits de finition.

Wild Customs: fabrication d'une guitare - le séchage © Radio France - Arnaud Ranty

La finition

La première partie c'est le labo et la 2ème partie c'est la cabine de peinture, comme chez le carrossier! On peint avec un pistolet de peintre.

Quand la guitare est peinte, on la monte. C'est un travail minutieux. On met en cordes et on attend 10 jours que le bois bouge puis on peaufine les réglages. On peut laquer les guitares "naturel" ou avec des paillettes pour la scène. On les customise. Cela vient de Californie.

Wild Customs: Guitares à différents stades de fabrication © Radio France - Arnaud Ranty

Le gyrock

Wild Customs est à la pointe de l’innovation avec le GYROCK

Le gyrock est un système de micros qui permet d'avoir toutes les couleurs sonores sur un même instrument.

C'est l'Aston Martin de James Bond avec les plaques minéralogiques qui tournent!!! C'est le même principe appliqué à la guitare. On passe d'un son jazz, à un son métal, à un son country, à un son classique rock... en 1/4 de seconde.

C'est une invention brevetée.

Le système a été présenté cet été à Nashville aux Etats Unis. Les premières ventes ont d'ailleurs été réalisées là-bas.

Le gyrock est l'actualité 2020 de Wild Customs. Le système va être présenté dans différents pays, du Japon à l'Allemagne...

Innovation Wild Customs: le gyrock, système de micros qui permet d'avoir toutes les couleurs sonores sur un même instrument © Radio France - Arnaud Ranty

