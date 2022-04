The World of Queen à Toulouse

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et pyrotechniques, font de ce spectacle un moment inoubliable où le temps s’arrête pour retrouver pendant plus de 2h l’atmosphère des plus grands shows du groupe Queen ! WORLD OF QUEEN partage depuis des années l’héritage mythique de Freddie Mercury aux 4 coins de l’Europe. A l'occasion du concert toulousain le jeudi 21 avril 2022, le chanteur Fred Caramia est l'invité de Circuit Bleu Côté Culture.

