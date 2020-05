Xavier Mateú en live acoustique, entraide chez un arboriculteur et solidarité avec les animaux à Rivesaltes

Avant-dernière Grande Confinade sur France Bleu Roussillon en Facebook live de 17h à 18h et en replay ensuite.

Du sourire, de la proximités et des bonnes notes, c'est notre formule. La Grande Confinade notre web émission en confinement est réalisée depuis le domicile des intervenants.

Xavier Mateú a gagné l'émission Nouvelle Star à la télévision en décembre 2017. Mécanicien de métier, la musique c'est sa vie depuis toujours, histoire de famille, de passion à travers le temps. Vous connaissez peut-être aussi son frère Sébah. Son album « Renaître à nouveau » est disponible et Xavier prend du recul durant ce confinement pas toujours évident, pour imaginer et déjà construire depuis chez-lui son avenir artistique, il peaufine son nouveau projet. Xavier nous propose deux chansons en live acoustique. Il est de Saint-Jean-Pla-de-Corts.

Saluons cette action. Des professionnels de Perpignan en confinement qui choisissent d'aider bénévolement un arboriculteur de Banyuls-dels-Aspres, Patrick Lahondes du Domaine Coccinelle. Ça demande d'autres compétences à acquérir et surtout beaucoup de cœur. Alors on en parle avec Guillaume Clavaud !

Corinne Legrand est à la tête du refuge pour animaux Un Gîte Une Gamelle à Rivesaltes. Des chats et des chiens qui trouvent un nouvel équilibre entourés de bénévoles consciencieux, une période de confinement avec un nouvelle organisation à mettre en place et une grosse galère, la panne de la machine à laver qui est indispensable à cette petite structure à la grande volonté. Un Gîte Une Gamelle lance une cagnote pour en acheter une nouvelle, la Grande Confinade relaye l'appel de Corinne et de son association avec Patrick Mas et Guillaume Clavaud nous propose son portrait décalé.

« Un Gîte Une Gamelle » Chemin de Saint Bernard à Rivesaltes. 04 68 80 55 92.

Nous jouons avec l'objet du grenier de Lydie et en compagnie des quiz musicaux de Julio Leone et sa guitare, c'est le blind test.

Arno Visconti lit vos messages.

