Le chanteur et musicien Yves Duteil, très connu pour son emblématique chanson Prendre un enfant, sera à Rimogne, dans les Ardennes, pour un concert en l'église Saint-Brice de Rimogne. Vous pouvez gagner vos places pour ce concert en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne.

Yves Duteil en concert dans les Ardennes le 16 septembre et vous pouvez gagner vos places à la radio !

Né un 24 juillet au crépuscule des années 40, Yves Duteil a début son éducation musicale avec le piano avant de bifurquer, adolescent, vers la guitare. Après un passage au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille, il sort son premier titre, Virages, en 1972. Bien vite remarqué par les professionnels, il reçoit plusieurs prix, dont celui de la "Jeune Chanson" de la part du Haut Comité de la langue française, en 1976. En 1977, sa vie prend un tournant inattendu avec l'immense succès de Prendre un enfant, extrait de son album Tarentelle.

Yves Duteil enchante les Français depuis 50 ans déjà ! - © John Riggs

Cette chanson sera d'ailleurs élue meilleure chanson française du XXe siècle en 1988, d'après un sondage notamment organisé par la SACEM. Petit-neveu du Capitaine Dreyfus, l'artiste se sert de sa notoriété pour soutenir différentes personnes telles que Yitzhak Rabin. Yves Duteil a également publié plusieurs ouvrages littéraires, dont certains ont rencontré un joli succès.

Pour ses 50 ans de carrière, le chanteur a entamé une nouvelle tournée un peu partout aux quatre coins de l'Hexagone. Ce vendredi 16 septembre, à partir de 20h30, le chanteur se produira en l'église Saint-Brice de Rimogne, dans les Ardennes, à une centaine de kilomètres de Reims.

Sa voix et sa guitare devraient résonner avec brio dans ce bâtiment à l'acoustique très qualitatif, et donc séduire un public probablement attentif et nombreux.

France Bleu Champagne-Ardenne vous offrira prochainement des places au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dans Côté Culture, entre 9 et 9h30, donc... restez branchés !