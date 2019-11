Yves Jamait fait salle comble à l'Olympia

Paris, France

Treize ans qu' Yves Jamait n'avait plus chante à l'Olympia. Pour ses retrouvailles avec la mythique salle parisienne, le chanteur de Dijon et ses musiciens ont fait la part belle au dernier album "Mon totem" sorti il y a un an.

Sur scène le chanteur dijonnais a enchaîné les titres de son dernier album "Mon totem" © Radio France - Stephane Parry

Dès les premières notes de musique, les spectateurs reprennent en cœur les refrains de ses chansons parmis les plus connues, "Amorfati" ou encore "Caresse moi". Dans la salle, beaucoup de côte- d'oriens ont fait le déplacement pour voir chanter Yves Jamait.

Dans la salle de l'Olympia, les 2000 spectateurs ont fait une ovation à Yves Jamait et ses musiciens © Radio France - Stéphane Parry

Durant deux heures, Yves Jamait enchaîne titres récents et chansons plus anciennes comme "Le temps emporte tout" dans une nouvelle version aux arrangements plus doux. Moment d'émotion, lorsque la salle reprend pendant plusieurs minutes le refrain de "Si tu pouvais", une des chansons du dernier album.

A la fin du concert, Yves Jamait et ses musiciens ont eu le droit à une longue "standing ovation" © Radio France - Stephane Parry

Ce tour de chant, Yves Jamait le dédie à ses musiciens et l'équipe qui l'accompagne. Apres Paris et l'Olympia, Yves Jamait sera de retour en Côte-d'Or à Dijon au Zénith le 30 novembre.