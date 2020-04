Zaz sur le Crussol Festival : "j'y retourne parce que je suis fière de ce qu'on a fait ensemble"

La pandémie de Covid-19 ne fera pas disparaître le festival de Crussol. L'édition 2020 prévue les 10 et 11 juillet a été annulée comme de nombreux festivals en Drôme-Ardèche. Ce jeune festival créé en 2017 par Zaz a du mal à boucler son budget. Mais la chanteuse et la communauté de communes Rhône Crussol qui la soutient veulent poursuivre l'aventure. La date de 2021 est déjà fixée. Ce sera les 9 et 10 juillet.

"Ça nous a arraché le coeur d'annuler mais ce n'était pas concevable de maintenir cette année, nous explique Zaz. En plus, moi, je ne lâche rien. A chaque fois, on se dit qu'on n'a pas les moyens, qu'on va arrêter mais j'y retourne parce que je suis fière de ce qu'on a fait ensemble. Cette aventure est hyper nourrissante, elle fait du bien et je me dis : tant pis, la thune, on va la trouver. Et ce qui compte, c'est ce qu'on construit ensemble".

Ce festival se veut éco-citoyen en proposant -en plus des concerts au pied du château de Crussol- des stands et des échanges avec des associations engagées. "Vivre ensemble, avec nos différences, dessiner les contours d'une société plus équitable, libre, heureuse et solidaire... Avec cette épreuve sanitaire qui nous frappe, ces enjeux sonnent aujourd'hui comme plus essentiels que jamais, ajoute Olivier Malinaud le directeur du Crussol festival. Les 9 et 10 juillet 2021, notre souhait le plus cher est celui de retrouvailles et de nombreux sourires sans masque enfin !".

Les festivaliers ayant acheté des billets pour l'édition 2020 peuvent, selon la plateforme d'achat, les conserver : ils restent valables pour l'année prochaine.