Zazie, Bertignac, Lilian Renaud, Roméo Elvis... au Rolling Saône 2020 !

Gray, France

Les 21, 22 et 23 mai 2020, Rolling Saône est de retour à Gray ! France Bleu vous révèle ici les incontournables de cette nouvelle édition qui promet de faire briller encore une fois la Franche-Comté. L'an dernier, 20 400 spectateurs s'étaient donnés rendez-vous sous la halle Sauzay.

Trois jours et des artistes pour toute la famille

Une programmation large, familiale, populaire, : c'est la signature de ce festival haut-saônois. A Gray, chaque mois de mai, les organisateurs réunissent de plus en plus de festivaliers, enchantés de découvrir chez eux les artistes qu'ils écoutent et suivent toute l'année.

En 2020, 3 jours Rock, Rap, Electro, chanson française pour plaire à tout le monde.

Jeudi 21 mai : Roméo Elvis, Les Frangines, Lilian Renaud...

Le jeudi 21 mai l’un des phénomènes de la scène actuelle fera le déplacement : Roméo Elvis. Le rappeur, qui remplit les Zéniths et retourne les scènes des plus grands festivals internationaux, sera présent pour le bonheur des plus jeunes comme des plus grands. Le festival graylois accueille aussi Lilian Renaud, régional de l’étape, qui revient avec toute la simplicité et le talent qu’on lui connait et qui lui ont permis d’avoir une place à part dans le cœur du public.

LilaVati - Keith

Lilian Renaud

Les grenouilles de Salem

Les Frangines

47 TER

Roméo Elvis

QQUN

Vendredi 22 mai : Louis Bertignac, Sinsemilia, Silvàn Areg

Vendredi 22 mai, si la soirée débute sous les couleurs vert-jaune-rouge d’un des piliers du reggae made in France, le groupe Sinsémilia, ce sont des accords résolument plus rock qui rassembleront ensuite plusieurs générations de blousons de cuir. Louis Bertignac fera chauffer les lampes des amplis aux sons de tubes mettant tout le monde d’accord, avant de laisser les métalleux d’Ultra Vomit répandrent leur bonne humeur.

Silvàn Areg

Sinsemilia

Les hurlements d'Léo

Louis Bertignac

Desybes

Ultra Vomit

Samedi 23 mai : Zazie, Irma, Ofenbach

Samedi 23 mai, le Rolling Saône accueillera Zazie qui chantera ses plus grands tubes. Vous pourrez aussi prendre une bonne dose d’électro avec l’incroyable duo Ofenbach qui sera chargé de tester l’énergie du public graylois, avec un set qui promet d’être explosif !

Sang d'encre

Prime

Irma

Zazie

Jerry Joxx

Ofenbach

A ne pas manquer...

Les célèbres frites-cancoillotte : impossible de passer une soirée sur le festival sans se faire plaisir entre deux plateaux d'artistes. Des centaines de kilos de frites, de saucisses et cancoillotte sont nécessaires pour nourrir les milliers de festivaliers.

Le "cashless" : un nouveau mode de paiement : fini les jetons, ils seront remplacés par une carte ou un bracelet. Il suffira de les charger avant et/ou pendant le festival d'un montant libre pour effectuer vos règlements.

Un "merci" à la famille de bénévoles : parce que Rolling Saône c'est une famille, n'hésitez pas à tirer votre chapeau aux dizaines de bénévoles qui, pendant des mois, mettent tout en oeuvre pour vous faire passer trois soirées magiques. Exemple ci-dessous avec cette véritable équipe rencontrée en 2019 par Pol LAURENT.

Infos pratiques - Billetterie

En prévente : 25 € le pass journée (frais de location en sus) - 52 € le pass 3 jours (frais de location en sus) - Les enfants de - de 10 ans doivent être en possession d’un billet (frais de location en sus)

Sur place : 32 € le pass journée - 60 € le pass 3 jours +

Réservations sur www.rolling-saone.com