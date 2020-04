Zoa Jukebox chanteuse de rue

Zoa l'avignonnaise est un véritable jukebox tout terrain, vous l'avez certainement croisée au coin de la rue, défendant les causes perdues, à la ville et à la campagne, à l'occasion de mariages et enterrements, anniversaires et café concerts.

Zoa c'est un répertoire très étendu de reprises de standards Rock'n'Roll et Rhythm & Soul.

Zoa confine et partage !