Nicole Ferroni clame son amour pour Marseille dans les bars de Provence !

La tournée poétique de Nicole Ferroni avec Les Théâtres !

Brillante Ferroni ! Du mardi 25 avril au vendredi 5 mai 2023, pendant neufs jours, la célèbre humoriste d’Aubagne s'est accoudée aux comptoirs pour nous parler d’Amour avec un grand M, de Marseille la re-belle, de ses malheurs, ses clichés et des Marseillaises. Toujours avec son intarissable bagou, elle déclame sa flamme à Marseille, en vers et contre tout, pour une tournée des bars pas piquée des vers.

Mélanie Masson s'est rendue pour France Bleu Provence au légendaire (et relooké cette année!) bar des Danäides à Marseille pour picorer quelques morceaux choisis. Des textes déclamés face au public, tantôt graves sur le drame des règlements de compte dans la cité phocéenne, tantôt drôles et tendres sur la fameuse cagole.

Nicole Ferroni aux DanaPides à Marseille © Radio France - Mélanie Masson

L'origine d'un projet partagé et généreux

En 2021, le Théâtre du Gymnase a passé commande à Nicole Ferroni de textes en vers en lien avec Marseille pour une tournée dans les bars. Après une première tournée en mars 2022 et la version spectacle Marseille(s), je vous offre un vers, présentée en décembre 2022 au Théâtre des Bernardines, Nicole Ferroni revient faire le tour des bars d’Aubagne, Ceyreste, Mimet, Marignane et Marseille du 25 avril au 5 mai 2023, et va nous régaler de ses bons mots avec « C'est ma tournée, je vous offre un vers ! »

Mêlant ses propres textes à des textes d'auteurs, elle nous parlera d’Amour avec un grand M, de Marseille la Re-belle et ses clichés, de Meskine-Peuchère et ses malheurs et des Marseillaises (femmes de Marseille).

Pour rejoindre les rendez-vous du projet "Aller vers", une programmation ambitieuse pour faire vivre la culture sur tout le territoire, c'est par ici !

« Aller vers » est une programmation hors les murs des Théâtres, imaginée par Dominique Bluzet avec l'aide du Département pour « aller vers » tous les publics et partager le bonheur du spectacle vivant, là où on ne l'attend pas.

