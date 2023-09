26 sites funéraires lorrains de la Grande Guerre inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

26 sites entrent d'un coup au patrimoine mondial de l'Unesco ce 20 septembre. L'agence onusienne pour l'éducation, la culture et la science a décidé d'inscrire en tout 139 sites funéraires de la Grande Guerre répartis en Belgique et en France. C'est la fin d'un combat de 14 ans portés par la France et la Belgique pour faire reconnaître le caractère mondial de ces sites.

Il s'agit de cimetières, de nécropoles, de tranchées ou encore de stèles. Parmi ces 26 sites, 12 se trouvent dans la Meuse, quatre sont en Meurthe-et-Moselle, sept en Moselle et trois dans les Vosges. Des sites qui ont une particularité à l'échelle globale de la candidature explique Marie-Madeleine Damien, secrétaire générale de la candidature : "les sites de Lorraine sont des sites marqués par l'importance des régiments français ou américains à partir de 1917 et 1918. Il y a beaucoup de troupes coloniales donc c'est une histoire partagée. A Verdun, il y a une trentaine de nationalités, à Sarrebourg, vous en avez 70".

Au delà de la reconnaissance, c'est aussi un enjeu en terme de tourisme de mémoire dans la région.

La liste des sites retenus en Meuse

Monument ossuaire français de Haute-Chevauchée

Nécropole nationale française de la Forestière

Cimetière militaire et mémorial américain "Meuse-Argonne Americain Cemetery and Memorial

Nécropole nationale française de la Maize

Ossuaire français, nécropole nationale française, monument israélite et monument musulman de Douaumont

Fort de Douaumont

Stèle française des fusillés de Fleury-devant-Douaumont

Tranchée des baïonnettes

Nécropole française du Faubourg Pavé

Cimetière militaire allemand de Consenvoye

Nécropole française du Trottoir

Cimetière militaire allemand de Gobessart

La liste des sites retenus en Meurthe-et-Moselle

Cimetière militaire et mémorial américain "St.Mihiel American Cemetery and Memorial" de Thiaucourt-Regnéville

Carré français des victimes civiles de Gerbéviller

Nécropole nationale française de Pierrepont

Cimetière militaire allemand de Pierrepont

La liste des sites retenus en Moselle

Nécropole nationale française de Riche

Cimetière militaire allemand de l'Hellenwald

Nécropole nationale française de l'Espérance

Cimetière national français de prisonniers de guerre de Sarrebourg

Nécropole nationale française de Chambière

Nécropole nationale française de Lagarde

Cimetière militaire allemand de Lagarde

La liste des sites retenus dans les Vosges