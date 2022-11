38 ans après, un Boat People rescapé retrouve au Havre, le petit sampan avec lequel il a fui le Viet-Nam

Voici l'histoire d'un sampan, qui raconte la tragédie des boat-people vietnamien, et le courage et la détermination d'un homme Tai Phung, rapportée par Didier Raux, président du musée maritime et portuaire du Havre.

ⓘ Publicité

Commençons le dénouement. Lundi 14 novembre, 38 ans après le sauvetage de ce petit bateau de bois , une cérémonie a eu lieu au musée maritime et portuaire du Havre en présence du président du "Vietnamese Heritage Museum", Chau Thuy, et d'un rescapé M. Tai Phung pour officialiser le dépôt de ce sampan au musée californien. Il y sera exposé avec d'autres objets témoignant de l'histoire des réfugiés vietnamiens. Mais comment tout cela a-t-il pu avoir lieu? pourquoi autant d'années après? et qu'est ce que ce sampan faisait au Havre?

Flash-back : Un bateau havrais en mer de Chine, jour de tempête , septembre 1984.

C'est Didier Raux, le président du musée maritime et portuaire du Havre qui explique la présence de ce bateau havrais en mer de Chine, ce début septembre 1984. "Il y avait la centrale thermique à charbon du Havre, qui était opérationnelle, il fallait forcément l'approvisionner en minerais de charbon. C'est le Cetra Corona, un minéralier de l'armateur des Chargeurs réunis parti à vide du Havre qui se dirigeait donc vers le Japon. Et lors de son passage en mer de Chine. Eh bien, en pleine nuit, le temps était excessivement mauvais, les gens de la passerelle ont vu des signaux lumineux, mais pas vraiment distinctement, puisque les conditions de mer faisaient que ce signal lumineux montait et descendait et ils ne savaient pas trop ce que c'était . Ils ont dérouté le bateau pour s'approcher de cette lumière et en s'approchant de la lumière et se sont vite rendu compte que le signal devenait très clair. C'était un signal émis d'une lampe torche et c'était le SOS lumineux que tout le monde connaît. Donc avec ce SOS, le bateau s'est rapproché jusqu'à presque arriver à couple du bateau. Et ils ont constaté que c'était une frêle embarcation et que sur cette embarcation, il y a neuf personnes à sauver et dans les neuf personnes, il y a cinq hommes dont quatre hommes, un garçon et quatre femmes"

9 rescapés en vie et un sampan embarqué sur la cale arrière du Cetra Corona

Au moment où les 9 vietnamiens sont recueillis, ça fait 7 jours qu'ils sont en mer. Depuis le 2e jour, ils n'ont plus d'eau ni de nourriture. Ils n'ont pas de compas, juste une boussole, et les 8 amis de 19 à 26 ans, plus un enfant de 12 ans n'ont aucune connaissance de la navigation. Le sampan était si petit que seul les femmes et l'enfant pouvaient se tenir à l'intérieur, les hommes restant sous le soleil brulant. Didier Raux poursuit le récit " Il faut savoir que le principe pour se sauver, il fallait payer les tortionnaires et donc payer le tortionnaire, c'était être autorisé à mettre le bateau à l'eau et fuir. Donc pour beaucoup, il ne connaissaient pas la mer. Pour eux, c'était la liberté. Et cette liberté, elle était probable, mais pas garantie.

Et l'équipage a eu le bon réflexe, ils ont sauvé les rescapés et le réflexe de dire on ne va pas laisser le sampan dériver parce qu'il aurait très bien pu le laisser dériver. Ils ont choisi de l'embarquer sur le bateau. Ils l'ont posé sur la cale arrière du bateau et donc le bateau a continué sa route pour aller au Japon pour aller faire sa cargaison, son chargement de minerais".

Une fois au Japon, le Cetra Corona fait son chargement, débarque Tai Phung qui pense alors trouver de la famille sur place et le bateau français revient au Havre, avec le charbon, les autres survivants et le sampan ...L'armateur "les Chargeurs unis " ne sachant pas véritablement quoi faire de ce bateau décide d'offrir le sampan au musée maritime et portuaire du Havre.

De son côté Tai Phung est envoyé aux Philippines et c'est dans un camp de réfugiés, qu'il rencontre une jeune femme, elle aussi boat-people, elle deviendra sa femme. Ils auront un fils , prénommé Philippe, car né aux Philippines.

Ou comment durant le confinement Covid, la trace du sampan est redécouverte...

Le sampan est donc exposé pendant des dizaines d'années dans le Hangar numéro 1 du musée havrais. Certes Il y a à peu près 20 ans, une délégation vietnamienne était venu le voir mais ça n'était qu'un sampan qui n'était pas le leur... et les choses étaient restées ainsi. Puis durant le premier confinement du Covid, des Vietnamiens exilés aux Etats-Unis ont échangé sur Facebook avec un certain Chau Thuy qui est le président du Musée de la mémoire et de l'héritage vietnamien. Depuis 2016 c'est le responsable de ce musée ouvert en 2016 à Garden Grove, près de Los Angeles. Un musée qui a déjà collecté des cartes, des boussoles, pas loin de 800 objets rappelant donc l'exode de ces Vietnamiens. Didier Raux raconte la suite :

"Et là il y a monsieur qui est à Dallas, donc il est très loin de la Californie qui voit ses messages et lui, c'est Monsieur Thai Phung et lui dit Mais je suis persuadé que le bateau sur lequel je suis arrivé, il existe encore et il doit se trouver au Havre" . Et donc là, à partir de ce jour que , nous avons reçu un message du musée nous demandant si nous avions toujours le sampan ! "

Après les doutes sur le sérieux, les nombreux mails, les échanges concrets et formels arrive donc enfin ce jour de novembre 2022 ou l'un des 9 rescapés du sampan a fait le voyage jusqu'au Havre en compagnie du président du musée californien pour voir enfin le bateau des survivants.

Une émotion immense envahit alors M. Tai Phung

loading

Que va t'il se passer maintenant ?

Didier Raux, le président du musée maritime et portuaire se prépare maintenant à envoyer le bateau, sans doute l'un des dix derniers au monde conservés de cette époque, pour la Californie. "Nous, on va le préparer au mieux pour qu'il puisse partir, être containerisé et ensuite exporté. Il y a tout un tas de règles à respecter puisque le sampan est en bois, donc il va passer par la fumigation. Il devra avoir tous les certificats pour pouvoir sortir. Nous, ça sera certainement un déchirement. Mais en même temps, on est réconforté puisque ce sampan, on a bien vu que ce n'était pas notre histoire, que c'était la leur et que par conséquent, le voir partir, ça nous rassure

De ce que j'ai entendu du président du Vietnamese Heritage Museum, à savoir faire perdurer la mémoire de tous ces Vietnamiens qui ont dû prendre un jour une décision forcée de quitter leur pays à cause de l'oppression. Et c'était très, très courageux. Ils ont tous réussi dans la vie. C'est ce qui est aussi remarquable. Et donc on aura un pincement. Mais en même temps, c'est tellement normal que le sampan leur revienne".