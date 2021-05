4 è 9... di Don-Mathieu Santini

Sta legi ricunnosci da patrimoniu a lingua francesa è i lingui regiunali è cunsidarighja da tisori naziunali i bè chì poni essa ricunnisciuti da impegni maiori pà a cunniscenza di sti lingui. Era un attesa fundamintali di tutti i militanti di i lingui minurizati è al di là di la ghjenti primurosa di stu patrimoniu tamantu.

Iè chì u mudellu universalistu ripubblicanu s’hè fattu à costu di i lingui di u spaziu francesu, di i so culturi pupulari, sfassendu in a doxa di u puteri u passatu storicu di sti tarritorii, fussini quiddi nazioni, par impona una lingua di Statu, un rumanzu naziunali compiu in i tranceri criminali di Verdun è di u Chemin des dames.

A Francia pudia tandu ringrazià i so fiddoli morti in un bagnu di sangui mischjati in i fossi cumuni di i so cunfini… L’unità naziunali s’hè fatta à frusciu di bagliunetti. L’Imperu culuniali parsiguisciarà l’opara.

U pattu naziunali era quistu quì : appartiniti à una putenza mundiali. A perdita di li vosci particularità, di li vosci lingui, cridenzi è mendi pupulari sarani u prezzu di l’accessu vosciu à i carrieri militari, amministrativi è pulitichi di a Francia Magna. È da stu puntu di vista, u Statu ùn hà ricusatu i so prumissi.

Pà i lingui nò, fussini cantati. L’accessu à a prumuzioni midiatica naziunali pà i cantadori in lingua minurati, micca, o allora par mità. Mezu mezu…

Quandu i prumissi di u pattu ripubblicanu sò vinuti à mancà, chì a calata di u spririonu francesu in u mondu s’hè fatta à prò di sta mundializazioni aduprata cun fervori da i grandi patroni francesi è da u Statu stessu, a Francia s’hè ritrova in un certu modu (tinimu in capu a difarenza di scala), una rigioni minurizata di u mondu : Inglesu da lingua maestra, i GAFA da patroni è i mezi di fà rispittà u pattu ripubblicanu nant’à u tarritoriu francesu in catalettu.

A cultura, puri pupulari, issendu oramai quidda di l’American Way of Life nant’à i screni, certi cumenciani in Francia ad avè u rigrettu di sti pàtrii acciaccati à nomu di u Statu è di u so mudellu à pratinsioni universali. Senza essa naziunalisti, t’ani a nustalgia di ciò ch’idd’ani persu, ma issa spezia di Leviathan chì hè u Statu prifirisci di dà a pratesa, fussi par isdrughja si, à u mudellu mundialista è praputenti. U Cunsigliu Custituziunali francesu veni di fà si valè u 21 di maghju passatu cù u righjettu di l’articuli 4 è 9 di sta legi Molac. Erani l’articuli chì tuccaiani à l’insignamentu in immersioni di sti lingui rigiunali, sola manera fattiva d’amparà una lingua viva.

Don-Mathieu Santini