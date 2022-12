568.000 euros pour deux sites de Drôme Ardèche, grâce au loto du patrimoine

La mission patrimoine emmenée par Stephane Bern, dévoile les sommes attribuées aux sites retenus cette année. Un par département.

En Ardèche, le château de Saint-Jean-le-Centenier va percevoir 289.000 euros.

Ce sera à peine moins, 279.000 euros, pour l'ancienne abbaye de Vernaison à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme.

Ces dotations sont possibles grâce au loto du patrimoine et vont servir à restaurer ces monuments en péril.

Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé 745 sites pour leurs travaux de restauration, dont 90 projets emblématiques du patrimoine régional et 655 sites départementaux.

Le loto du patrimoine a lui aussi été lancé en 2018. Il a depuis rapporté plus de 125 millions d'euros à la Mission Patrimoine, dont plus de 26 millions pour cette année 2022.