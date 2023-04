685 000 euros, c’est ce qu’un habitant lègue à la commune d’Yvré-L’Évêque

La commune d'Yvré-L'Évêque a reçu un beau cadeau. Un legs à 685 000 euros, de Jean-Jacques-Truant. Un habitant décédé il y a presque un an, le 10 juin 2022, à 84 ans.

Ce legs comprend une maison dans le centre-ville d'Yvré-L'évêque estimée à 258 000 euros où vivait Jean-Jacques Truant. Il y a également un immeuble de rapport de 400 000 euros, situé près de la gare du Mans. Il est actuellement loué et les appartements rapportent 1 453 euros de recette par mois.

Après un vote avec les élus, la commune a accepté la succession et le legs le mardi 25 avril 2023.

« Ce n’est pas un cadeau empoisonné »

En acceptant ce legs, la commune doit prendre en charge 12 000 euros des frais.

« Ce n’est pas un cadeau empoisonné » nous dit Damienne Fleury, maire d’Yvré-L'Évêque, puisque ces dépenses ne sont pas exorbitantes par rapport à ce que les biens vont leur rapporter.

« C’est de l’argent qui va rentrer dans la commune. On a un parc immobilier très vieillissant, qu’on souhaite réhabiliter. Soit avec des travaux d’isolation, soit rendre plus accessible la commune aux personnes à mobilité réduite. » Envisage Damienne Fleury.

Que vont devenir ces biens ?

De plus, Jean-Jacques Truant a légué ces logements sans contrepartie. « Il n’a pas écrit d’engagement donc on n’est libre de disposer de ces biens comme on le souhaite. » explique Damienne Fleury, maire d’Yvré L’évêque.

La maison a un grand terrain, la maire souhaite donc la converser mais ne sait pas encore quel usage en faire. L’immeuble sera vendu. « Tous ces travaux ont un coût, la vente de l’immeuble va permettre de les financer ». Développe la maire d’Yvré-L'Évêque.

Pour remercier Jean-Jacques Truant, la maire souhaite baptiser un bâtiment rénové en son nom.