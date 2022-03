8 mars 1262 : l'émancipation de Strasbourg à la bataille de Hausbergen

Réécoutez Pierre Nuss vous raconter cette bataille capitale Copier

Début mars 1262, ça sent le boudin pour l’évêque de Strasbourg, Walter de Geroldseck, qui essaie de mater depuis deux ans la ville de Strasbourg. Après de nombreuses tensions avec les bourgeois, il veut faire rentrer tout le monde dans le rang à grands coups d’excommunication, de blocus, des interdits. Il ne fait qu’énerver encore plus les bourgeois. Une bataille semble s'imposer.

Elle aura lieu à Hausbergen, actuellement Oberhausbergen, le 8 mars 1262. La moitié de la garnison de Strasbourg, conduite par le chevalier Reinbold Liebenzeller, se rend à Mundolsheim, à l'extrémité nord de la colline de Hausbergen, et abat le clocher dont on craint qu'il serve de vigie à l’ennemi. L’évêque est averti et se met en route avec son armée : 300 chevaliers et 6000 fantassins. Le chevalier Liebenzeller envoie des messagers à Strasbourg pour appeler des secours. Lui-même monte alors sur la colline de Hausbergen avec ses archers et arbalétriers et attend les renforts.

Lorsque le reste de la garnison est en vue, Liebenzeller se remet en marche et contourne le village d'Oberhausbergen. L'évêque croit qu'il essaie de revenir vers Strasbourg, et pense pouvoir l'écraser avec sa cavalerie.

L’infanterie de l’évêque est en retard. Sa cavalerie charge quand même. Et c’est la belle catastrophe pour les troupes de l’évêque, qui font face à des alsaciens énervés. Quelques bouchers et pelletiers strasbourgeois sont chargés de couper les jarrets des chevaux ennemis, faisant tomber les chevaliers en armure. On parle de 1 300 tués parmi la piétaille épiscopale, de 70 chevaliers morts, de 86 nobles capturés alors que les Strasbourgeois n’auraient qu’un seul mort à déplorer, un boucher du nom de Bilgerlein, fait prisonnier et massacré à Geispolsheim après la bataille !

L’évêque est obligé de fuir et se retire à Molsheim, abandonnant ses prérogatives sur la cité. Strasbourg deviendra Ville Libre du Saint-Empire, et le fait d’armes du chevalier Reinbold Liebenzeller sera enfin reconnu en 2018, grâce à une statue de 2m40 tout court ! installée place des Tripiers à Strasbourg. Il est inscrit sous l’arbalète du chevalier : père de la République Libre de Strasbourg.