A 5G... di Don-Mathieu Santini

A rivuluzioni tecnulogica chì tocca à a 5G, val’à dì a quinta generazioni di telecumunicazioni mobili, hè in passu di cambià a vita d’ugnunu, chì, al di là di a pussibilità di trasmetta un numaru sprupusitatu di dati liati à i nosci usi screnufasgi, a 5G pirmetti à i cosi di pudè cumunicà in trà d’iddi. Iè, n’eti ghjà intesu parlà di sti vitturi chì poni cunducia senza sciuffori. Ma dumani, sarani cunnittati à a signaletica stradali è à l’altri vitturi. Tandu, a me 208 avarà liami curdiali cù i vitturi di u quartieri. È pudarani scambià infurmazioni primurosi par ingarà si par un dittu : « o cara 208, u me patronu parti in vacanza una sittimana in Italia (hè u so Issistenti* parsunali chì a m’hà ditta), dunqua ti pò ingarà davant’à a casa s’è tù circhi una piazza in carrughju ». S’è i vicini ùn sò micca troppu di sittimana, i vitturi piddarani a pratesa di i so patroni : « o 208, s’è ti vigu torna ingarà ti davant’à u me purtonu, ti mandu a sega elettrica par rifà ti a calandra. Fà casu ch’idd’hè azeza in issu mumentu chì u cullittori hà fattu un gattivu mischju trà oliu è benzina ».

S’è vo t’aveti una casa, à l’avvicinà di a vittura, l’Issistenti cumandarà à u purtonu di apra si, à i luma d’accenda si, à u scaldimu di metta si à a timperatura ghjusta, tuttu prugrammendu una lista di canzoni è di musichi in leia incù l’ora è u tempu chì faci. Una campa !

Vi rinditi contu ? Ghjunghjiti in casa è andeti à curra cù u vosciu uriloghju cunnittatu chì arrighjistrighja u numaru di passi, a voscia attività cardiaca, a voscia idratazioni, u vosciu parcursu, ecc., è quiddu manda tutti st’infurmazioni à a balancia, chì mittarà in paragonu sti dati cù quiddi ch’idda Idda stessa arrighjistratu : u pesu, u grassu, a massa musculari, ecc. Postu ch’idd’hè balancia, palisarà tutti st’infurmazioni à u frigò chì passarà cumanda di l’alimenti nicissarii par fà vi unipochi di sosuli adattati à a voscia saluta par chì vo sighiti pirfurmenti à u travaddu, ma puri in casa è in l’intimità. Pò ! Sareti arrigulati è privisibuli quant’è a voscia vittura. Chì prugressu !

È s’è vo vi lacheti andà di troppu, a balancia pudarà dà infurmazioni sinsibuli à u vosciu medicu, o puri à u vosciu patronu o à a pulizza. Iè chì a pulizza paga i balanci in moduli numerichi di misuri strafini par avè infurmazioni di più in più pricisi, quandu la ghjenti sortini à pena di u suminatu ingrassendu, o scunnittendu si à laziu par cumunicà di più cù ghjenti umani. Hè un piriculu sanitariu chì l’auturità ùn poni lacà sviluppà si, mirè. À u principiu, la ghenti diciani chì a 5G era piriculosa pà a saluta. Tutti l’algoritimi di u mondu vi diciarani inveci ch’idd’hè u cuntrariu : hè u fattu di scunnittà si chì hè una missa in piriculu individuali è cullittiva maiori. Persa a cunnizzioni, persu u populu !

* Prununcia à l’inglesa I = ai : Aissistenti

Don-Mathieu Santini