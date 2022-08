A Bonnétable, un projet de musée automobile dédié à la marque Simca

Thierry et Nadine Lhuissier ont transmis leur passion à leur trois fils : celle des voitures anciennes et plus particulièrement des Simca. La famille projette d'ouvrir un musée dédié à la mythique marque de voiture des années 60 à Bonnétable (Sarthe).

Dans la famille Lhuissier, il y a le père, Thierry, la mère, Nadine, et les trois fils, Florian (31 ans), Jonathan (29 ans) et Baptiste (23 ans). Et ils sont tous les cinq passionnés par les voitures anciennes et surtout les Simca. Une passion qu'ils souhaitent désormais partager en ouvrant un musée à Bonnétable (Sarthe).

Une soixantaine de voitures

La voiture Simca était "le deuxième constructeur national" dans le début des années 60. C'était la voiture des classes moyennes, "des véhicules que tout le monde a eu pour la plupart", selon Florian Lhuissier.

A eux cinq, ils comptent une collection impressionnante d'une soixantaine de voiture : "pas que des Simca, mais beaucoup quand même", précise le fils aîné, Florian. "Ca fait pas mal, oui. Après, attention, toutes ne sont pas restaurées. Ca permettra aussi de faire un roulement des véhicules. Je pense que, à un moment, si on laisse toujours les mêmes, ce sera un petit peu lassant."

Dans la collection, de nombreuses Simca, de toutes les époques : la plus vieille, la Simca 8, jusqu'à la Talbot Horizon, en passant par les Simca 1000, 1300 et 1301 ou la Simca Rancho et Samba. Mais pas que : d'autres marques de voitures y ont aussi leur place, comme la Peugeot 309, qui a fait concurrence à la dernière Simca, le Talbot Arizona dans les années 80.

Une (petite) partie des voitures qui seront exposées dans le musée de la famille Lhuissier © Radio France - Agathe Legrand

La marque de voiture des années 60/70 reste donc l'objet principal de leur futur musée. Pour réaliser celui-ci, la famille a acheté un grand bâtiment, un ancien entrepôt, de plus de 1000 mètres carrés. Assez grand pour pouvoir exposer différents modèles de voiture, et mettre en scène l'intérieur d'un garage avec tous les outils d'époque et un camping rétro.

"Ca manquait dans notre département, un lieu un peu atypique où on reparle un peu de choses vécues, de choses populaires, des véhicules je dirais que tout le monde a eu pour la plupart", analyse Florian Lhuissier. Si la famille ne manque pas d'idées pour ce musée, il est cependant loin d'être achevé.

Ouverture en 2023

"Que ce soit pour la révision des voitures ou pour les travaux du musée, on fait tout tous seuls, sur notre temps libre", explique le fils aîné, qui est commercial. Ses deux petits frères, Jonathan et Baptiste, travaillent respectivement en tant que chauffeur routier et dans le BTP. "Il reste encore pas mal de trucs à aménager : les toilettes et l'accueil pour le public", avance Florian en faisant le tour du bâtiment.

La famille Lhuissier espère donc pouvoir ouvrir en "avril 2023" si tout se passe bien, mais elle reste prudente : "si toutefois, dans la réalisation des travaux, on est pas dans le délai, on fera une ouverture au niveau des journées du patrimoine, en septembre. On verra selon l'avancée. Sinon ce sera une ouverture en 2024." En attendant, l'évolution des travaux est à retrouver sur leur page Facebook.