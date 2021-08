A Carelles, des faux soldats américains reconstituent la Libération de la Mayenne de 1944

Le convoi militaire s'est arrêté à Carelles pour la pause déjeuner. Mardi 3 août, plus de soixante amateurs de la Seconde Guerre mondiale stationnent dans le village avec des véhicules de l'armée américaine des années 40. Carelles est l'une des nombreuses étapes de leur traversée de la Mayenne, organisée par l'association Mayenne WWII. Ils reproduisent le trajet des soldats de la Libération du département de 1944, du 3 au 8 août. C'est la deuxième reconstitution itinérante en Mayenne, depuis 2009.

Même les bénévoles sont habillés en soldats américains, par souci de réalisme, avec des accessoires et vêtements des années 40 plus vrais que nature. Morgane, 19 ans, porte un pantalon kaki, une chemise moutarde avec des insignes militaires sur les cols, des chaussures en cuir retourné avec des guêtres et un blouson de tankiste marqué d'un patch de la Croix-Rouge américaine.

La jeune femme a fait le trajet depuis Saint-Malo pour marcher dans les pas de la 90e division d'infanterie américaine. Elle participe à des reconstitutions depuis plus de six ans, mais c'est la première fois qu'elle reproduit la Libération de la Mayenne. Un intérêt peu commun qu'elle partage avec sa famille.

Morgane, 19 ans, représente les membres de la Croix-Rouge américaine dite "club mobile" (présente sur le champ de bataille). © Radio France - Théo SIRE

"Mon père a commencé avant moi, puis je l'ai rejoint dans l'association Mayenne WWII, raconte Morgane. Je suis aussi membre d'une autre association à Saint-Malo, et _on fait plusieurs reconstitutions dans l'année_." En plus de ces événements, Morgane prend le temps de chercher et d'acheter ses vêtements militaires d'époque, tout en se cultivant sur la Seconde guerre mondiale.

"C'est vraiment une passion, comme la plupart de gens qui sont là aujourd'hui", reconnaît-elle.

C'est aussi le cas de Maël, 23 ans. Lui a fait une heure et demie de route depuis Cherbourg pour endosser le costume de soldat artilleur. Le jeune homme a la passion de la reconstitution historique depuis cinq ans, au point d'y participer un week-end sur deux pendant l'été. En priorité pour le caractère immersif de ces événements.

"Tu peux comprendre ce que les soldats américains ont vécu. Quand tu te balade en véhicule, quand tu dors dehors seulement avec une couverture et qu'il fait très froid... C'est réaliste, on ne fait pas ça n'importe comment, estime le jeune homme. Même si on ne vit qu'un dixième de ce que les soldats ont réellement vécu, en plein combat."

Maël, 23 ans, pose aux côtés de ses amis et d'un canon de 155 mm remorquable. © Radio France - Théo SIRE

Au-delà du jeu de rôle, les organisateurs de cette traversée de la Mayenne souhaitent aussi faire connaitre l'histoire des soldats de la 90e division d'infanterie. L'association Mayenne WWII échange régulièrement avec des vétérans américains et souhaite leur rendre hommage à travers cette reconstitution, explique Vincent Orrière : "C'est un peu pédagogique, on présente notre matériel aux habitants des villages qu'on traverse. Les enfants adorent, et ça rappelle des souvenirs aux anciens. _C'est un devoir de mémoire et de partage de l'histoire_", affirme l'organisateur.

Une démarche didactique, poussée jusqu'à organiser huit temps d'échanges avec les Mayennais qui le souhaitent, chaque soir de leur périple (du 3 au 6 août), de 18 à 20 heures. Une volonté de rendre l'histoire un peu plus vivante.