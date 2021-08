A Gennes-Longuefuye, l'exploitation centenaire de la famille Ruault a évoluée au fil des générations

Les terres de La Rouérie sont occupées depuis quatre générations par la famille Ruault, à Gennes-Longuefuye. Au milieu des vergers de pommiers ensoleillés, Samuel Ruault, 43 ans, revient sur l'histoire du domaine : "Mes arrière-grands-parents sont arrivés sur l'exploitation en 1917. Mon grand-père a pris la suite. Mes parents se sont installés en 1976, et j'ai pris à nouveau le flambeau au 1er juillet 2011."

Aujourd'hui, les quinze hectares de pommiers produisent entre 350 et 500 tonnes de pommes par an. Une grande partie est vendue à de plus gros producteurs, mais Samuel Ruault en conserve 10 à 15 %, qu'il transforme en cidre, jus de pomme, pommeau et eau de vie.

Le producteur de cidre organise même des visites guidées payantes de son exploitation, depuis 2018. C'est encore le cas cet été, chaque mardi et jeudi, jusqu'au 12 août.

La famille Ruault est installée à la Rouérie depuis 1917... mais toujours en location ! © Radio France - Théo SIRE

Il n'y a pourtant pas toujours eu de vergers, à la Rouérie. Au départ, ses arrière-grands-parents sont éleveurs, tout comme ses grands-parents. La famille Ruault a toujours produit des pommes pour son cercle intime, mais ce sont les parents de Samuel Ruault qui décident de planter les cinq premiers hectares de verger, en 1989. "L'interprofession cherchait des planteurs, car _ils avaient besoin de pommes pour fournir les usines_, explique le cidriculteur. Alors mes parents ont sauté le pas." En cinq-six ans, l'exploitation passe de cinq à une vingtaine d'hectares de pommiers. Depuis quarante ans, la production de bouteilles est passée de 1.000 à 10.000 par an.

Vers une production plus écologique

Mais Samuel Ruault ne compte pas se reposer sur ces acquis. Depuis qu'il a repris l'entreprise familiale, en 2011, le cidriculteur a amélioré le système de triage des pommes pour la récolte. Il cherche aussi à exploiter les vergers avec une nouvelle approche, plus écologique : depuis 2020, il s'est converti à l'agriculture biologique, "pour avoir un maximum de fruits sans forcément pénaliser le sol, et tout en évitant de ramener trop d'engrais."

Samuel Ruault souhaite aussi installer des ruches pour polliniser ses arbres, et planter des haies autour des vergers pour abriter des insectes bénéfiques aux pommiers. Une fois que toute sa production sera bio, d'ici trois-quatre ans, il envisage même de prendre des moutons pour brouter l'herbe qui sépare ses rangées d'arbres. L'occasion, peut-être, de renouer avec l'activité d'élevage de ses arrière-grands-parents.