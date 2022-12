A Germigny dans le florentinois

L’église Saint Pierre et Saint Paul

L'église de Germigny a été édifiée au XVIème siècle par la famille d'Aumont.

Eglise de Germigny © Radio France - Catherine Marchesin

Elle présente une magnifique statuaire représentative de l’école troyenne et une voûte en bois moulurée en forme de coque de bateau

Statuaire de l'église de Germigny © Radio France - Catherine Marchesin

"Ca germ’ici"

Au 24 rue de canal à Germigny, Aurore Cimorelli, la maraîchère vous accueille dans sa guitoune. Elle cultive ses légumes naturellement au fil des saisons en laissant faire la nature.

"Ca germe ici" à Germigny © Radio France - Catherine Marchesin

La guitoune de "Ca germ'ici" est ouvertes tous les mercredi après-midi de 16h30 à 18h30 et les samedi matins de 10h00 à 12h30

Aurore Cimorelli, la maraîchere de Germigny © Radio France - Catherine Marchesin

L’écurie » »Les P’tits sabots »

L’écurie « Les p’tits sabots » à Germigny est une pension pour chevaux et un poney club ou Estelle Cotton vous fait partager sa passion pour les animaux.

Estelle Cotton © Radio France - Catherine Marchesin

La bascule

En France, entre la fin du XIX e siècle et le début du XX e, les bascules à bestiaux et produits agricoles étaient des outils indispensables à l'économie des campagnes, qui vivaient exclusivement de l'agriculture et de l'élevage. Elles étaient nécessaires aux négociations et transactions.

Exemple de mécanisme de bascule de village © Radio France - Catherine Marchesin

La commune de Germigny a su conserver ce patrimoine.

Le bar restaurant « Le Germinois »

Au bar restaurant" Le Germinois" , Zahir Adjaoud vous accueille avec le sourire et vous propose chaque jour pour 14,90 euros une formule : entrée au buffet et 3 plats du jour au choix.

Zahir Adjaoud, restaurant "Le Germinois" © Radio France - Catherine Marchesin

Les vendredis et samedis ne manquez pas son couscous royal.

Le Germinois c’est également des plats à emporter