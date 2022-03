A l'occasion de la cérémonie des étoiles du Guide Michelin, gagnez votre séjour à Cognac

Pour la première fois depuis sa création, la cérémonie des étoiles du Guide Michelin France a lieu en région et plus précisément à Cognac le 22 mars. Et à cette occasion, France Bleu vous offre un séjour familial exceptionnel de deux jours pour profiter des richesses du terroir de la région.