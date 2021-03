À la découverte des houatais et de l'île de Houat, en lice pour devenir Village Préféré des Français 2021

Micro, casque et casse-croûte dans le sac à dos (en cas de fringale), Léo Paillard a posé le pied sur l'île de Houat dès vendredi, accueilli par un soleil aussi grand que les sourires des îliens.

La côte à grimper dès son arrivée ne lui aura pas gâché le plaisir de découvrir ce petit bout de terre au large du Morbihan, entre Belle-Île et la presqu'île de Rhuys.

Balade sur la plage - Léo Paillard

Tout en haut, le village est juché comme un nid et surplombe le reste de l'île de Houat. Quelques dizaines de mètres à peine, et nous voici en pleine nature. Selon Marie-Renée, houataise pur beurre, il vous faudra quatre heures pour faire les 17 kilomètres et faire le tour de l'île à la marche.

Une particularité étonnante : les rues de l'île de Houat n'ont pas de nom et les maisons, pas de numéro. Le houatais Gilles nous l'explique au micro de Léo Paillard.

Un peu d'histoire sur l'île de Houat avec Gilles Auvray Copier

C'est le premier du jour du printemps que notre baladeur a découvert l'île de Houat. Mais chaque saison a ses atouts ici : les parfums du printemps, la douceur de l'été, les couleurs de l'automne, le charme de l'hiver.

Le village - Léo Paillard

Et toute l'année scolaire, l'institutrice Marine accompagne ses ...cinq élèves !

Marine Belz, institutrice de l'école de l'île de Houat Copier

Au fil des heures, on découvre de drôles de scène. - Léo Paillard

Mercredi 24, l'émission de cuisine de France Bleu Armorique, entre 10h et 11h, est d'ailleurs consacrée à l'île de Houat. Notre invitée est Céline Guichet, la gérante du bar-hôtel-restaurant La Sirène.

Un grand bol d'air avec les sentiers qui font le tour de l'île - Léo Paillard

C'est un Léo Paillard heureux des rencontres et des paysages découverts, mais triste de quitter cette île merveilleuse, que nous avons retrouvé dans l'équipe de France Bleu Armorique.

Il était en direct de l'île de Houat avec les houatais samedi 20 mars de 11h à midi, à réécouter ci-dessous :

Léo Paillard, le baladeur de France Bleu Armorique, sur l'île de Houat Copier

Pour voter pour l'île de Houat dans le concours du Village Préféré des Français 2021, c'est jusqu'à 18h jeudi 25 mars.