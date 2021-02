A la recherche de la cigale d'or : dans quel quartier de Marseille se cache-t-elle ce dimanche 7 février ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

L'énigme "Quartier de Marseille" du dimanche 7 février

Identifiez ce quartier de Marseille parmi les 111 officiels que compte la ville (cette carte peut vous aider) :

A deux roues ou à quatre pattes, en laine ou en coton, en minuscule ou grande quantité, les enfants interviennent pour que les indésirables puissent être logés.

Réponse : Saint-Menet.

Quartier du 11è arrondissement de Marseille, limitrophe de La Penne-sur-Huveaune, il compte de nombreuses bastides et châteaux remarquables dont celui de la Buzine, mais aussi le parc des 7 collines, et de façon plus pratique la sortie d'autoroute pour accéder à La Valentine en venant d'Aubagne...

A deux roues : pour le circuit de Moto-Cross Paul Vidal, premier terrain urbain de moto-cross.

: pour le circuit de Moto-Cross Paul Vidal, premier terrain urbain de moto-cross. A quatre pattes : pour le refuge de la SPA dit de La Valentine mais qui en réalité est situé dans le périmètre du quartier Saint-Menet.

: pour le refuge de la SPA dit de La Valentine mais qui en réalité est situé dans le périmètre du quartier Saint-Menet. En laine : pour le chemin du Mouton, le Stade du Mouton.

: pour le chemin du Mouton, le Stade du Mouton. En coton : l'Usine pétrochimique Arkema de Saint-Menet est implantée sur une ancienne usine de toile de coton du XVIIe siècle.

: l'Usine pétrochimique Arkema de Saint-Menet est implantée sur une ancienne usine de toile de coton du XVIIe siècle. En minuscule : pour le club et le circuit de modélisme Marseille Mini Modèles, l'un des clubs de modélisme voiture les plus importants de France.

: pour le club et le circuit de modélisme Marseille Mini Modèles, l'un des clubs de modélisme voiture les plus importants de France. En grande quantité : pour la traverse Pierre Abondance du nom d'un Résistant et d'un soldat tué par l'ennemi le 2 mars 1945.

: pour la traverse Pierre Abondance du nom d'un Résistant et d'un soldat tué par l'ennemi le 2 mars 1945. Les enfants : pour l'Etablissement pour mineurs de Marseille La Valentine situé dans le périmètre du quartier Saint-Menet, mais aussi pour l'école primaire et le collège privés Notre-Dame de la Jeunesse situés dans l'enceinte du Château Régis ou encore pour le Centre d'accueil et d'accompagnement de l'Association Médico Sociale de Provence destiné aux enfants, ado et jeunes majeurs en difficulté, accueillis au Château de la Reynarde.

: pour l'Etablissement pour mineurs de Marseille La Valentine situé dans le périmètre du quartier Saint-Menet, mais aussi pour l'école primaire et le collège privés Notre-Dame de la Jeunesse situés dans l'enceinte du Château Régis ou encore pour le Centre d'accueil et d'accompagnement de l'Association Médico Sociale de Provence destiné aux enfants, ado et jeunes majeurs en difficulté, accueillis au Château de la Reynarde. Interviennent : le Château Saint-Antoine a servi de centre d'entraînement du GIGN, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale.

: le Château Saint-Antoine a servi de centre d'entraînement du GIGN, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale. Les indésirables : Le château de Montgrand a servi à interner des étrangers jugés "indésirables" pendant la Seconde Guerre mondiale... En 1948, le château a été dynamité.

: Le château de Montgrand a servi à interner des étrangers jugés "indésirables" pendant la Seconde Guerre mondiale... En 1948, le château a été dynamité. Logés : pour le temple maçonnique de la Grande Loge de France au Château Saint-Antoine.

L'énigme lieu du dimanche 7 février

A présent identifiez un lieu précis du quartier Saint-Menet :

Les escargots suisses soufflent dans la lavande russe jusqu'au rocher en or.

Réponse : La Chocolaterie de Provence.

Les escargots : pour cette coquille de chocolat fourré au praliné.

: pour cette coquille de chocolat fourré au praliné. Suisse : de 1952 à 2006, l'usine appartenait à l'entreprise suisse Nestlé avant d'être reprise par Netcacao.

: de 1952 à 2006, l'usine appartenait à l'entreprise suisse Nestlé avant d'être reprise par Netcacao. Soufflent : pour le riz soufflé au chocolat noir ou au chocolat au lait.

: pour le riz soufflé au chocolat noir ou au chocolat au lait. Dans la lavande : le logo de la Chocolaterie de Provence représente des champs de lavande.

: le logo de la Chocolaterie de Provence représente des champs de lavande. Russe : ce sont deux investisseurs russes qui ont repris l'usine en 2012.

: ce sont deux investisseurs russes qui ont repris l'usine en 2012. Rocher : pour les rochers pralinés.

: pour les rochers pralinés. En Or : pour les palets or, ganache fondante 75% enrobée de chocolat noir.

Les bonnes adresses de Saint-Menet

Festi'Kids : une entreprise dans l'événementiel spécialisée dans l'animation des anniversaires d'enfants à Marseille et aux alentours.

Le GRAIN de la Vallée : Groupement Rural Et Artistique D'Intervention Et De Négociation De La Vallée De L'Huveaune, dans l'ancienne école de la Reynarde. Épicerie paysanne en circuits courts, ateliers pour les enfants, et jardin ludique et gourmand, au 196 traverse de la Penne à Marseille.