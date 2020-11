A la recherche de la cigale d'or : les énigmes des 14 et 15 novembre

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

L'énigme "commune" du samedi 14 novembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Par delà la mer Baltique et le golfe du Mexique,

des Hautes-Alpes au Nord de l’Italie,

le cadet du marquis essaie de vernir, sous le satellite,

les restanques et les rampes de la bastide.

Réponse : Tourrettes.

Tourrettes est l’un des neuf villages perchés du Pays de Fayence, dans l’Est-Var. Limitrophe de Fayence et surnommée « le musée à ciel ouvert », elle compte près de 2900 habitants dont de nombreux artistes et créateurs.

Par : Tourrettes compte un golf très réputé, celui de Terre Blanche. Au golf, un par est le nombre de coups théorique fixé pour un trou.

La mer Baltique : Saint-Pétersbourg est situé sur les rives de cette mer. Une figure locale, Jacques-Alexandre Fabre, lieutenant-colonel de Napoléon 1er, ingénieur des ponts et chaussées et fait prisonnier en Russie est appelé par l’empereur Alexandre 1er pour construire, notamment à Saint-Pétersbourg, des ponts sur la Neva. De retour à Tourrettes avec le grade de général de l’armée russe, il fait édifier le château du Puy.

Le Golfe du Mexique : nouvelle référence au golf, mais aussi à la civilisation maya, qu’a étudié un autre Tourrettan : Joseph Marius Alexis Aubin, prospecteur, archéologue et paléographe du XIXè siècle. Un bas-relief maya honore sa mémoire sur le bâtiment de l’ancienne mairie.

Hautes-Alpes et Nord de l’Italie : deux quartiers ou lieux-dits de Tourrettes s’appellent « Le Serre Chevalier » et « Lombardie ».

Le cadet : Jacques-Alexandre Fabre a donc fait édifier en 1830 le château du Puy : parfaite réplique de l'école navale des Cadets de Saint-Pétersbourg.

Marquis : Au XVIIe siècle, le puissant Pierre de Villeneuve réussit à faire ériger sa terre de Tourrettes en comté, puis récupère l’héritage et les propriétés d’Antoine de Villeneuve, marquis de Trans. Le marquisat lui est adjugé en 1689, faisant de lui le « premier marquis de France », car les Villeneuve ont été les premiers à porter ce titre dès 1505.

Essaie : Tourrettes compte depuis quelques mois le Musée d’Arts et d’Essais, exposant les oeuvres de nombreux artistes dont Paul-Maurice Perrier-Morillon.

Vernir : le clocher de l’église Saint-André est constitué de tuiles vernissées jaune et bleu.

Satellite : Tourrettes est surnommé le musée à ciel ouvert. Parmi les oeuvres, une porte peinte en bleu nuit où 2 chats se dressent éclairés par la lune en face du Château du Puy.

Restanques : Tourrettes compte de nombreuses restanques.

Rampes : Tourrettes est un village perché enroulé comptant des venelles en pente et donc des rampes.

La Bastide : Le Domaine viticole de la Grande Bastide.

L'énigme "lieu" du samedi 14 novembre

Un lieu précis de Tourrettes est maintenant à identifier grâce à cette énigme :

Les cristaux, les flèches et la perle ont été gobées par le vieux professionnel de santé !

Réponse : le Dolmen de la Verrerie Vieille.

Un dolmen découvert en 1876 par « le professionnel de santé », le docteur Ollivier, médecin à Montauroux, et fouillé plus tard en 1929 par un certain Goby (d’où le « gobées » de l’énigme ; « vieux » faisant référence à la Verrerie Vieille). Enserré dans un tumulus, il mesure 3 mètres de long et 2 mètres de large et est formé de 5 dalles de grès séparées par des murets de pierres sèches. Les restes d’une trentaine d’individus ont été retrouvés ainsi que des armes, outils, céramique ou éléments de parure, dont des cristaux de quartz hyalinis percés, des flèches folicaées à retouches bifaciales et une perle tubulaire en stéatite et renflement médian.

Le Pays de Fayence participe à la Nuit des Musées virtuelle

Elle aurait du avoir lieu partout en Europe ce samedi 14 novembre, mais la Covid-19 et le confinement en ont décidé autrement. Néanmoins, de nombreux musées organisent des Facebook Lives et diffusions vidéo en direct sur internet, dont la Maison du Lac de Saint-Cassien. A Tourrettes, c'est une artiste, Christel Leleu-Ferro, qui présentera en vidéo son travail sur le Facebook de l'Office de Tourisme du Pays de Fayence.

INTERVIEW - Christel Leleu-Ferro avec Cédric Frémi Copier

Anthony Vignadocchio : artiste "Artypique"

Récompensé à Monaco, Anthony Vignadocchio "est attiré par les éléments naturels et c’est donc en toute logique que le vieux bois, le fer et la pierre sont au menu de ses créations atypiques".

INTERVIEW - Anthony Vignadocchio, sculpteur à Tourrettes Copier

L'énigme "commune" du dimanche 15 novembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :