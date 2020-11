A la recherche de la cigale d'or : les énigmes des 21 et 22 novembre

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

à lire aussi A la recherche de la cigale d'or, votre nouveau jeu du week-end

L'énigme "commune" du samedi 21 novembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Sous les chênes verts, le célèbre chauffeur bien chaussé suit le signe du sentier. Du haut de la pyramide éclipsée et abandonnée : ni cap ni péninsule, mais une rivière éloignée.

⬇️

Champtercier et le Pic d'Oise (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Réponse : Champtercier.

Champtercier est une commune des Alpes-de-Haute-Provence limitrophe de Digne-les-Bains, peuplée par 844 Champterciens, dont le plus célèbre fut Pierre Gassendi, célèbre philosophe, mathématicien et astronome du XVIIe siècle.

Sous les chênes verts : la Crête des Chênes Verts domine le Bois de Chauvet.

Célèbre : Pierre Gassendi.

Chauffeur bien chaussé : Le sommet de Salomon, allusion au chauffeur de Rabbi Jacob et à la marque de chaussures de randonnées Salomon.

Le signe : l’observatoire astronomique de Champtercier porte le nom de Cati-Scorpius, Scorpius comme le signe du Scorpion.

Le sentier : la promenade du philosophe mène sur les lieux de naissance de Gassendi avec une vue panoramique sur le Cousson et la barre des Dourbes.

Pyramide - Ni cap ni péninsule - Rivière éloignée : Le Pic d’Oise, de forme pyramidale. Référence à l’Oise, rivière de Picardie, et à la célèbre tirade de Cyrano de Bergerac « C’est un roc ! … c'est un pic ! … c'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? … C'est une péninsule ! »

Eclipsée : Gassendi a observé de nombreuses éclipses de Lune et de Soleil.

Eclipsée et Abandonnée : l’ancien village de Champtercier était autrefois situé au sommet du Pic d'Oise.

🔹

L'énigme "lieu" du samedi 21 novembre

Un lieu précis de Champtercier est maintenant à identifier grâce à cette énigme :

L’arrière-petit-fils et la nutritionniste laissent le four éteint

pour que le lingot et le rubis deviennent du sarrasin

sur la feuille verte de l’engin très ancien

⬇️

Réponse : La Pépit’ Mobile des Pépites d’Alidor.

Il s’agit d’une roulotte rose tenue par Quentin et Floriane proposant des gâteaux bio, végan, sans gluten, sans sucres raffinés et qui sont crus : des rawscakes ! L’idée est d’utiliser l’huile de coco ou la pâte de datte et de réfrigérer le gâteau pour qu’il fige au froid : oubliée la cuisson, « pour un apport nutritif optimal et des saveurs décuplées » !

L’arrière-petit-fils : l’arrière-grand-père de Quentin se prénommait Alidor, un prénom ancien oublié.

La nutritionniste : Floriane, après des études d’infirmières et de diététique, s’est reconvertie dans la confection de produits alimentaires, sains et biologiques.

Laissent le four éteint : leurs produits sont donc bruts et sans cuisson.

Le lingot et le rubis : le nom de deux de leurs gâteaux (Le lingot : avoine, beurre de cacahuète, pâte de datte, chocolat craquant - Le rubis : framboise et thé vert Matcha).

Sarrasin : «Le « Cruckie » est à la noisette, graines de tournesol, coco râpée, pépites de chocolat et sarrasin.

La feuille verte : leurs produits sont bio, le logo du label et le logo des Pépites d’Alidor reprenant le dessin de la feuille verte.

L’engin très ancien : La Pépit’Mobile et donc une roulotte rose, que l’on retrouve tous les mardis après-midi à Aiglun, les vendredis après-midi à Champtercier, et les mercredis et samedis matin au marché de Digne-les-Bains.

🔹

Patrick Volpes, santonnier depuis 1976

Patrick Volpes est maître artisan santonnier et sculpteur d’argile à Champtercier. Son atelier-boutique "Santons Passion" est toujours très prisée à l'approche des fêtes, sauf cette année, crise du Covid-19 oblige. Soutenez son activité et visitez sa boutique en ligne ou procédez au "click and collect".

INTERVIEW - Patrick Volpes, santonnier de Champtercier, avec Cédric Frémi Copier

🔹

Le fumoir de Haute-Provence

Comment un Belge s'est-il retrouvé à fumer du saumon à Champtercier ? Serge T'Kint nous raconte son parcours le fonctionnement du Fumoir de Haute-Provence.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

L'énigme "Quartier de Marseille" du dimanche 22 novembre

Rendez-vous à 11h dimanche sur l'antenne !