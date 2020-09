A la recherche de la cigale d'or : les énigmes des 26 et 27 septembre

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

L'énigme "commune" du samedi 26 septembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Huit fois insulté sur le marché, le député a la faculté de compter les coups des coups de poings enflammés

Réponse : Forcalquier

Huit fois : Forcalquier est dominée par la chapelle Notre-Dame-de-Provence, de forme octogonale.

Insulté : Notre-Dame du Bourguet est une concathédrale. Rien à voir avec l'insulte bien sûr. Une concathédrale est une église qui a le rang de cathédrale alors qu’elle n’est pas le siège d’un diocèse… Ici, le diocèse de "Digne Riez Sisteron" couvre les Alpes-de-Haute-Provence.

Le marché : le marché très réputé du lundi.

Le député : Christophe Castaner, ancien maire de Forcalquier, ancien Ministre de l'Intérieur et actuel président du groupe LREM à l’Assemblée Nationale est député des Alpes-de-Haute-Provence.

La faculté : l’Université Européenne des Saveurs et des Senteurs, au couvent des Cordeliers.

Compter : le comté de Forcalquier, très influent, très puissant au 11è, 12è siècle.

Les coups de poings : La chapelle Notre-Dame-de-Provence possède un carillon manuel qui se joue à coups de poing.

Enflammés : les montgolfières de Forcalquier, France Montgolfière, qui peuvent s’envoler grâce à la flamme du bruleur.

L'énigme "lieu" du samedi 26 septembre

Un lieu précis de Forcalquier est maintenant à identifier grâce à cette énigme :

La tête retournée de l’un, le nez de l’autre sur les odeurs du postérieur. Immoral couple d’équilibriste ou innocents enfants joueurs. Délivre-nous du mal, amen !

Réponse : La Fontaine Saint-Michel

La fontaine Saint-Michel date de 1512, avec sa flèche gothique surmontée de l’archange Saint-Michel terrassant le dragon et qui nous délivre du mal…

Cette fontaine compte des détails très amusants : "les ébats enfantins". Des petits chérubins tout nus, tout mignons, sculptés… et parmi ces bas-reliefs, on y voit deux personnages dans une posture érotique… l’un debout tenant l’autre retourné, ce qui fait que les fesses de l’un sont sur le nez de l’autre… Et ce ne serait pas si érotique que ça, mais plutôt une allusion à un innocent jeu d’enfant, le jeu du pet en gueule !… En tous cas il représente les vices que Saint-Michel cherche à écraser…

