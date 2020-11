A la recherche de la cigale d'or : les énigmes des 28 et 29 novembre

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

A gagner ce week-end : la boîte de jeu "Circino le chasseur de trésors" version Bouches-du-Rhône, ainsi que les adaptations en bande dessinée de l'oeuvre de Marcel Pagnol "Le temps des amours" et "Le temps des secrets".

David Humbert, de Créacom Games, présente le concept de "Circino le chasseur de trésors - Edition Bouches-du-Rhône" Copier

à lire aussi A la recherche de la cigale d'or, votre nouveau jeu du week-end

L'énigme "commune" du samedi 28 novembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Le fantôme d'un rat affamé dans le coffre du Prince doré, des maillots et des serviettes dans la salle des médaillés, des colonnes pour accueillir le père et le fils récompensé.

⬇️

Réponse : Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air, près de 15000 habitants, est située à mi-chemin d'Aix-en-Provence et de Marseille. Le village perché enroulé autour de son rocher domine des zones pavillonnaires et commerciales. La commune est réputée pour le Jardin d'Albertas et organise ce week-end des 27, 28 et 29 novembre son marché gastronomique de Noël : huile d'olive, chocolats, bijoux, artisanat proposés sur une quarantaine de stands répartis sur la place de l'Hôtel de Ville.

Le fantôme : allusion au quartier et au chemin des Revenants.

Rat affamé : Mangegarri, site polémique de dépôts de boues rouges de l'usine Alteo de Gardanne.

Le Coffre : synonyme de La Malle, lieu-dit du Sud de la commune où Franz Listz et Alexandre Dumas ont séjourné au Château de La Malle.

Prince : référence au Prince de Bel Air avec Will Smith.

Doré : La Croix d'Or.

Des maillots et des serviettes : pour la piscine Guy Drut ou le Décathlon Village.

La Salle : un quartier de Bouc-Bel-Air se nomme La Salle.

Médaillés : Guy Drut pour la piscine & Virginie Dedieu la championne de natation synchronisée et Jackson Richardson le champion de handball vivent ou ont vécu à Bouc-Bel-Air.

Des colonnes pour accueillir : sur certaines routes aux différentes entrées sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air se trouvent d'étranges colonnes néo-antiques.

Le père et le fils récompensé : Louis Chedid, père de M, et fils de Andrée, a vécu à Bouc-Bel-Air, signé une chanson portant le nom de la ville et a été lauréat de deux Victoires de la Musique.

🔹

L'énigme "lieu" du samedi 28 novembre

Un lieu précis de Bouc-Bel-Air est maintenant à identifier grâce à cette énigme :

Le prédécesseur de Jacqueline de Romillly y a fait ses premiers pas. L’écrivain cavalier anobli lui a rendu son éclat. Les grenouilles coassent avec les canards sous le séquoia.

⬇️

Réponse : La Babiole.

Cette grande bastide agricole du début du 17è siècle est située dans le quartier Violési de Bouc-Bel-Air. Jacqueline de Romilly a été élue par l’Académie Française à la place laissée vacante par la mort d’André Roussin. André Roussin, né à Marseille, a vécu à La Babiole dès sa plus tendre enfance.

L’historien, écrivain, cavalier anobli Lord Philippe Penciolelli en est l’actuel propriétaire, y a ouvert les murs porteurs, fait édifier un escalier monumental, rehaussé certains étages et aménagé un parc à l’anglaise classé « Ensemble arboré remarquable » où des grenouilles de la Dombes, des carpes, des Esturgeons, des faisans et des canards sauvages vivent paisiblement sous un séquoia géant de 4m40 de circonférence et des platanes de 48 mètres de haut.

🔹

Nouveau à Bouc-Bel-Air : les jeux made in France "Oika Oika"

Johanna Larboni vient de commencer une nouvelle activité de vente à domicile de jeux de société et loisirs créatifs français Oika Oika. De quoi trouver de bonnes idées de cadeau pour Noël en soutenant cette auditrice fidèle de France Bleu Provence !

INTERVIEW - Johanna Larboni nous présente Oika Oika Copier

iFly : la chute libre en salle

Autre idée cadeau pour Noël : et si vous (vous) offriez une séance de simulateur de vol en chute libre ? iFly à Bouc-Bel-Air permet, grâce à une soufflerie, l'équivalent de plusieurs sauts à 4000 mètres. Sensations fortes garanties ! Aurélie Borne nous en explique le principe.

INTERVIEW - iFly présenté par Aurélie Borne Copier

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

L'énigme "commune" du dimanche 29 novembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Rendez-vous dimanche à 11h sur France Bleu Provence pour découvrir la nouvelle énigme.