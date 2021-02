A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 14 février ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "À la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

L'énigme "commune" du dimanche 14 février

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Depuis qu'elles ont disparu de la butte, le pape est a genou et la chèvre a le bourdon. Une revanche pour le bouc édenté qui annonce un hiver au goût de charbon.

Eglise et fontaine de Ginasservis (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Réponse : Ginasservis.

Petit village de 1859 habitants situé derrière Cadarache, entre Manosque et Saint-Maximin, près de Vinon-sur-Verdon. Les cyclistes des Boucles du Haut-Var arriveront à "Gina" tout à l'heure vers 15h à l'issue de la première étape de la course au départ de Rians !

Depuis qu'elles ont disparu : durant l'été 2019, les cloches des chapelles des Pénitents et de Saint-Damase ont été volées en pleine nuit... Deux ans et demi après, toujours aucune trace des voleurs ni des cloches.

: durant l'été 2019, les cloches des chapelles des Pénitents et de Saint-Damase ont été volées en pleine nuit... Deux ans et demi après, toujours aucune trace des voleurs ni des cloches. La butte : les maisons du village sont enroulées autour de la butte du château en ruines.

: les maisons du village sont enroulées autour de la butte du château en ruines. Le pape : Saint-Damase était le Pape entre 366 et 384.

: Saint-Damase était le Pape entre 366 et 384. A genou : pour le lieu-dit Pied de Genoux.

: pour le lieu-dit Pied de Genoux. La chèvre : pour le lieu-dit Pied de la Chèvre.

: pour le lieu-dit Pied de la Chèvre. Le bourdon : on retrouve nos cloches, mais aussi la Maison des Associations "La Ruche".

: on retrouve nos cloches, mais aussi la Maison des Associations "La Ruche". Une revanche : le réalisateur Christian Philibert a tourné un court-métrage de'une dizaine de minutes "La revanche de Monsieur Seguin" en 1995.

: le réalisateur Christian Philibert a tourné un court-métrage de'une dizaine de minutes "La revanche de Monsieur Seguin" en 1995. Le bouc édenté : le même Christian Philibert a réalisé "Les 4 saisons d'Espigoule", film qui a fait la notoriété de Ginasservis en 1999. On y retrouve un vieux monsieur sans dents, ou encore La Fête du Bouc.

: le même Christian Philibert a réalisé "Les 4 saisons d'Espigoule", film qui a fait la notoriété de Ginasservis en 1999. On y retrouve un vieux monsieur sans dents, ou encore La Fête du Bouc. Qui annonce : "Les 4 saisons d'Espigoule" sont aussi célèbres pour le phacomochère, cet animal proche du phacochère et du sanglier, dont l'apparition serait annonciatrice de catastrophes imminentes ou de grands bouleversements...

: "Les 4 saisons d'Espigoule" sont aussi célèbres pour le phacomochère, cet animal proche du phacochère et du sanglier, dont l'apparition serait annonciatrice de catastrophes imminentes ou de grands bouleversements... Un hiver : l'une des 4 saisons d'Espigoule.

: l'une des 4 saisons d'Espigoule. Au goût : l'un des commerces de Ginasservis est "Au bon goût d'autrefois", le primeur-épicier du village.

: l'un des commerces de Ginasservis est "Au bon goût d'autrefois", le primeur-épicier du village. Charbon : Ginasservis est connue pour la pratique de la rusco du chêne vert qui fournit charbon de bois et écorce pour le tannage.

Vol de cloches dans le Var : Photo : A Ginasservis la cloche de la chapelle Saint Damase située au bout d’un chemin a l’ecart du village à aussi disparu © Radio France - Farida Nouar

L'énigme "Lieu" du dimanche 14 février

A présent, identifiez un lieu précis de Ginasservis :

D'Asie Centrale, d'Afrique ou d'Amérique, dans les arbres ou au grand air, les plumes virevoltent pour faire la fête !

Réponse : Le Moulin d'Espagne.

Une propriété acquise par la famille Eustache en 1957, devenue ferme pédagogique en 2004, puis hébergement insolite "autour du monde" avec par exemple une roulotte Tzigane, puis lieu de réception et qui propose depuis quelques mois la vente directe de légumes et de saison et de volailles fermières sous le label "Bienvenue à la ferme", le tout sous l'impulsion de Fabienne et son équipe, au lieu-dit "Espagne".