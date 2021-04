A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 18 avril ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

L'énigme "commune" du dimanche 18 avril

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Illégitime, le pré-ado de presque 10 ans tue sa mère, mais rate le roi infidèle, qui ne recule pas au combat. Le drapeau bleu du chef flotte sur les tentes, plus ou moins visibles de la roche, mais cela ne durera pas.

⬇️



REPLAY - Ecoutez la cigale d'or de ce dimanche 18 avril Copier

Réponse : Chorges.

Commune de 3055 Caturiges, le nom des habitants de Chorges, située entre Gap et Embrun, sur les rives du Lac de Serre-Ponçon, au pied du Piolit et des Aiguilles de Chabrières. Le marché dominical de Chorges est en lice pour représenter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au concours du journal de 13h de TF1 "Le plus beau marché de France". Forcalquier, Toulon et Menton sont aussi en compétition et vous avez jusqu'à mercredi pour voter ! Allez Chorges !

Illégitime : pour le Mas des Bâtardes et le Mas des Bâtards, deux lieux-dits situés entre le village et la Baie Saint-Michel, le mot péjoratif et vieilli "bâtard" désignant un enfant né hors mariage, donc illégitime.

: pour le Mas des Bâtardes et le Mas des Bâtards, deux lieux-dits situés entre le village et la Baie Saint-Michel, le mot péjoratif et vieilli "bâtard" désignant un enfant né hors mariage, donc illégitime. Le pré : on trouve le Pré Communal, le Pré de l'Aubre, le Pré du Château, le hameau de Pré Noyer, celui de Pré Guérins...

: on trouve le Pré Communal, le Pré de l'Aubre, le Pré du Château, le hameau de Pré Noyer, celui de Pré Guérins... Ado : pour le Torrent Addos, qui se jette dans la Baie des Moulettes.

: pour le Torrent Addos, qui se jette dans la Baie des Moulettes. Presque 10 ans : deux chansons d'Alain Souchon "Presque" et "J'ai dix ans", et Souchon, on le retrouve à Chorges à la Porte des Souchons, une porte percée dans les remparts, qui permettait d'accéder au bourg et à son château. Il s'agit de la dernière porte encore visible.

Tue sa mère : le matricide le plus célèbre de l'histoire est celui de Néron, qui a tué Agrippine. Et à Chorges sur le parvis de l'église se trouve la Pierre de Néron, un bloc de marbre d'époque romaine qui supportait peut-être une statue, aujourd'hui une croix, et où est gravée une inscription mentionnant l'empereur Néron.

: le matricide le plus célèbre de l'histoire est celui de Néron, qui a tué Agrippine. Et à Chorges sur le parvis de l'église se trouve la Pierre de Néron, un bloc de marbre d'époque romaine qui supportait peut-être une statue, aujourd'hui une croix, et où est gravée une inscription mentionnant l'empereur Néron. Rate : entre le village de vacances de Serre du Villard et le hameau des Olliviers se trouve la Crête de la Rate, à 1040 mètres d'altitude.

: entre le village de vacances de Serre du Villard et le hameau des Olliviers se trouve la Crête de la Rate, à 1040 mètres d'altitude. Le roi [...] au combat : Chorges vient du nom d'origine celte Caturigomagus : "Cat" signifiant Combat, "Rigo" Roi, et "Mag" chant, d'où "Le champ de combat du roi". D'où le fait que les habitants de Chorges sont les Caturiges, du nom de ce peuple celte.

: Chorges vient du nom d'origine celte Caturigomagus : "Cat" signifiant Combat, "Rigo" Roi, et "Mag" chant, d'où "Le champ de combat du roi". D'où le fait que les habitants de Chorges sont les Caturiges, du nom de ce peuple celte. Infidèle : pour le Serre Cocu, culminant à 1061 mètres.

: pour le Serre Cocu, culminant à 1061 mètres. Ne recule pas : pour la rivière l'Avance qui prend sa source à Chorges avant de se jeter dans la Durance à Jarjayes près de Tallard.

: pour la rivière l'Avance qui prend sa source à Chorges avant de se jeter dans la Durance à Jarjayes près de Tallard. Le drapeau bleu : label de qualité environnementale exemplaire, les eaux la Plage de la baie Saint-Michel et de la plage des Trémouilles, au bord du Lac de Serre-Ponçon sont labellisées "Pavillon Bleu".

: label de qualité environnementale exemplaire, les eaux la Plage de la baie Saint-Michel et de la plage des Trémouilles, au bord du Lac de Serre-Ponçon sont labellisées "Pavillon Bleu". Flotte : pour les optimists, catamarans et autre planches à voile de la base Nautique et de plein Air de la Baie Saint-Michel.

: pour les optimists, catamarans et autre planches à voile de la base Nautique et de plein Air de la Baie Saint-Michel. Les tentes : pour les campings de Chorges, camping municipal, Camping Le Serre du Lac, ou encore Camping La Valière...

: pour les campings de Chorges, camping municipal, Camping Le Serre du Lac, ou encore Camping La Valière... Plus ou moins visibles : pour le viaduc submergé de Chanteloube, destiné à la liaison ferroviaire (qui n'a jamais vu le jour) entre Chorges et Barcelonnette, et que l'on arrive plus ou moins à distinguer selon la hauteur des eaux du Lac de Serre-Ponçon.

: pour le viaduc submergé de Chanteloube, destiné à la liaison ferroviaire (qui n'a jamais vu le jour) entre Chorges et Barcelonnette, et que l'on arrive plus ou moins à distinguer selon la hauteur des eaux du Lac de Serre-Ponçon. La roche : pour l'eau Roche des Ecrins et l'usine d'embouteillage située à Chorges.

: pour l'eau Roche des Ecrins et l'usine d'embouteillage située à Chorges. Chef [...] mais cela ne durera pas : Chorges a, à la création en 1790 des Hautes-Alpes et durant quelques semaines, été le premier chef-lieu du département, avant son transfert vers Gap.