A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 21 février ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

C'est nouveau ! Désormais, tous les weekends jusqu'à fin mars, France Bleu Provence s'associe à Monochromic pour vous offrir votre cigale d'or ! Monochromic réinterprète les cigales provençales en version contemporaine et épurée : symboles des belles journées d'été et porte-bonheur du foyer, la Muette devient un objet décoratif design et élégant, réinventé par Karine Lanny. En céramique, les Muettes sont fabriquées à la main selon une technique de moulage traditionnelle dans l’atelier de Monochromic à Marseille.

L'énigme "commune" du dimanche 21 février

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes

La tête plate du cheval est-elle pelée ? Le curé au nez ensanglanté hurle-t-il jusqu'à en pleurer ? Le pâturage vietnamien est-il salé ? Faux, selon Hibernatus qui a mauvaise côte auprès du Chevalier.

Réponse : Uvernet-Fours.

Commune de 587 habitants située près de Barcelonnette, dans la Vallée de l'Ubaye, plus précisément du Bachelard, connue pour la station de Pra Loup, et de nombreux sommets comme le Mont Pelat, le Cimet ou la Grande Séolane.

La tête : pour la Tête Ronde près de la Bonette, la Tête des Fanets près du Col de Fours, la Tête du Clot des Morts près du Chapeau de Gendarme, la Tête de Vescal sur les hauteurs des Agneliers...

: pour la Tête Ronde près de la Bonette, la Tête des Fanets près du Col de Fours, la Tête du Clot des Morts près du Chapeau de Gendarme, la Tête de Vescal sur les hauteurs des Agneliers... Plate : pour la Cime de la Plate, le Col de Cime Plate, la Baisse de la Plate, le tout à plus de 2700 mètres à la limite avec les Alpes-Maritimes.

: pour la Cime de la Plate, le Col de Cime Plate, la Baisse de la Plate, le tout à plus de 2700 mètres à la limite avec les Alpes-Maritimes. Cheval : pour le Grand Cheval de Bois à 2838 mètres et le Petit Cheval de Bois à 2754 mètres à la limite avec Allos.

: pour le Grand Cheval de Bois à 2838 mètres et le Petit Cheval de Bois à 2754 mètres à la limite avec Allos. Pelée : pour le Mont Pelat à 3051 mètres d'altitude.

: pour le Mont Pelat à 3051 mètres d'altitude. Le curé au nez : pour Le Nez du Prêtre dominant l'étroite route des Gorges du Bachelard, près du Grand Pont, départ d'un sentier de randonnée pour le Refuge du Col d'Allos.

: pour Le Nez du Prêtre dominant l'étroite route des Gorges du Bachelard, près du Grand Pont, départ d'un sentier de randonnée pour le Refuge du Col d'Allos. Ensanglanté : pour le Col de Sanguinière à 2601 mètres, la Cabane de Sanguinière, le Vallon de Sanguinière, le Ravin de Sanguinière un peu plus bas... le tout, près des Alpes-Maritimes, entre la Bonette et la Cayolle.

: pour le Col de Sanguinière à 2601 mètres, la Cabane de Sanguinière, le Vallon de Sanguinière, le Ravin de Sanguinière un peu plus bas... le tout, près des Alpes-Maritimes, entre la Bonette et la Cayolle. Hurle : la statue du loup hurlant accueille les visiteurs à Praloup.

: la statue du loup hurlant accueille les visiteurs à Praloup. Pleurer : la statue d'une femme assise en pleurs, la pleureuse, orne le monument aux morts.

: la statue d'une femme assise en pleurs, la pleureuse, orne le monument aux morts. Le pâturage : Pra Loup signifie "pré cultivé pour le foin, pâturage". D'après l'Office de Tourisme : "Contraction de Pra, Pro et lovin, dérivée d’une forme patoise Pralovin, maisons isolées en clairière et du latin lupinus, « pré au loup », loup venant lui-même de olim le Lau, hameau. Par conséquent : Pra Loup signifie « pré cultivé pour le foin, pâturage ». Les habitants de Pra Loup se nomment les Pra Loupiens."

: Pra Loup signifie "pré cultivé pour le foin, pâturage". D'après l'Office de Tourisme : "Contraction de Pra, Pro et lovin, dérivée d’une forme patoise Pralovin, maisons isolées en clairière et du latin lupinus, « pré au loup », loup venant lui-même de olim le Lau, hameau. Par conséquent : Pra Loup signifie « pré cultivé pour le foin, pâturage ». Les habitants de Pra Loup se nomment les Pra Loupiens." Vietnamien : le 1er septembre 1953, le Constellation F-BAZZ s'est écrasé sur le Mont Cimet, avec à son bord 42 personnes, dont un bébé et 9 membres d'équipage. Ce vol Air-France reliait Paris-Orly à Saigon au Vietnam. Une croix sur la crête à l'Ouest du Cimet et une plaque commémorative au hameau de Fours-Saint-Laurent se souviennent de ces "malheureuses victimes". Un crash resté inexpliqué.

: le 1er septembre 1953, le Constellation F-BAZZ s'est écrasé sur le Mont Cimet, avec à son bord 42 personnes, dont un bébé et 9 membres d'équipage. Ce vol Air-France reliait Paris-Orly à Saigon au Vietnam. Une croix sur la crête à l'Ouest du Cimet et une plaque commémorative au hameau de Fours-Saint-Laurent se souviennent de ces "malheureuses victimes". Un crash resté inexpliqué. Salé : contraire de sucré, pour le Pain de Sucre, la Méa, sommet emblématique de l'Ubaye à 2560 mètres, près du Chapeau de Gendarme.

: contraire de sucré, pour le Pain de Sucre, la Méa, sommet emblématique de l'Ubaye à 2560 mètres, près du Chapeau de Gendarme. Faux : pour le Bois du Fau, le Pont du Fau, le Belvédère du Fau, la Cabane du Fau près des Molanès et de Praloup.

: pour le Bois du Fau, le Pont du Fau, le Belvédère du Fau, la Cabane du Fau près des Molanès et de Praloup. Hibernatus : Uvernet vient du latin Hibernatus.

: Uvernet vient du latin Hibernatus. Mauvaise Côte : pour la Barre de la Mauvaise Côte dominant le Vallon de la Moutière près de la Bonette.

: pour la Barre de la Mauvaise Côte dominant le Vallon de la Moutière près de la Bonette. Le Chevalier : Sommet à 2886 mètres marquant la limite avec Enchastrayes et Jausiers.

Les bonnes adresses d'Uvernet-Fours

Praloops : la luge sur rail dont s'occupe l'ancienne championne de ski Christel Marchal.

INTERVIEW - Praloops présenté par Christel Marchal Copier

Les confitures Les Gaillardises de l'Ubaye avec la championne du monde de confitures Béatrice Bellon.