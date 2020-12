A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 6 décembre ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !À LIRE AUSSIA la recherche de la cigale d'or, votre nouveau jeu du week-end

L'énigme "commune" du dimanche 6 décembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Suspendues sur les grotesques guirlandes du pavillon et les grossières branches du parc, les hirondelles voient pleinement le poissonnier et la baleine bleue qui embarquent.

Réponse : Moustiers-Sainte-Marie.

L'un des "Plus beaux villages de France", aux portes des Gorges du Verdon et du Plateau de Valensole, au décor de crèche provençale séduit les visiteurs et est réputée pour sa faïence. Plusieurs marchés de Noël ont lieu à Moustiers-Sainte-Marie, aujourd'hui et samedi prochain, organisé par la ville et l'association G'Lu, c'est sur la place de l'église jusqu'à 17h, et puis dimanche prochain ainsi que le 20 décembre organisé, lui, par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, là aussi sur la place de l'église.

Suspendues et branches : référence à l'étoile dorée aux 10 branches suspendue au-dessus du village.

: référence à l'étoile dorée aux 10 branches suspendue au-dessus du village. Grotesques guirlandes et bleue : référence aux décors des faïences de Moustiers, les décors en camaïeu bleu, les décors aux guirlandes, les décors aux grotesques avec leurs petits personnages burlesques et animaux fantastiques.

: référence aux décors des faïences de Moustiers, les décors en camaïeu bleu, les décors aux guirlandes, les décors aux grotesques avec leurs petits personnages burlesques et animaux fantastiques. Le Pavillon et Grossière : référence au Montdenier, montagne située à Moustiers-Sainte-Marie visible d'une bonne partie de la Provence intérieure dominant les Gorges du Verdon, le Pavillon culminant à 1625 mètres, le lieu-dit Grossière à 1190 mètres.

: référence au Montdenier, montagne située à Moustiers-Sainte-Marie visible d'une bonne partie de la Provence intérieure dominant les Gorges du Verdon, le Pavillon culminant à 1625 mètres, le lieu-dit Grossière à 1190 mètres. Parc : le siège du Parc Naturel Régional du Verdon est à Moustiers-Sainte-Marie.

: le siège du Parc Naturel Régional du Verdon est à Moustiers-Sainte-Marie. Les Hirondelles : lieu-dit du Nord-Ouest de la commune.

: lieu-dit du Nord-Ouest de la commune. Poissonnier et Balène : la Plaine du Poissonnier et la Plaine de Balène au Nord et Nord-Ouest du village.

: la Plaine du Poissonnier et la Plaine de Balène au Nord et Nord-Ouest du village. Voient pleinement : le col de Plein Voir à 1168 mètres sur le GR4, avec son belvédère sur le Lac de Sainte-Croix.

: le col de Plein Voir à 1168 mètres sur le GR4, avec son belvédère sur le Lac de Sainte-Croix. Embarquent : référence aux bases nautiques (L'Etoile, La Cadeno) sur le Lac de Sainte-Croix au Sud de la commune.

L'énigme "lieu" du dimanche 6 décembre

A présent, identifiez un lieu précis de Moustiers-Sainte-Marie :

D'une vingtaine à une vingtaine, les terrasses jaunes d'avant le lac dominent la vallée de la Maïre, là où les petites bêtes et les trois rivières mènent, in english, au Belvédère.

