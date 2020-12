A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 12 décembre ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

A gagner ce samedi

Votre bouteille d'huile d'olive AOP Aix-en-Provence à l'occasion de la Journée Portes Ouvertes de ce samedi dans une vingtaine de moulins, domaines et coopératives oléicoles : le Syndicat AOP Huile d'Olive d'Aix-en-Provence célèbre l'huile d'olive nouvelle !

Mais aussi la boîte de jeu "Circino le chasseur de trésors" version Bouches-du-Rhône : un jeu de société familial, croisement d'Indiana Jones et de Jumanji pour occuper les longues journées d'hiver dans la convivialité et la bonne humeur en comptant sur le hasard et le talent d'aventurier des joueurs.

L'énigme "commune" du samedi 12 décembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :