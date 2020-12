A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 19 décembre ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

A gagner ce samedi

Pour la première énigme : un chèque cadeau de 50 euros à la Poterie Ravel d'Aubagne.

Et pour la seconde énigme : Votre participation à un atelier de confection de santons à Aubagne avec un artisan santonnier, les Santons Flore. Durant plus d'une heure, vous apprendrez à faire vous-même le santon que vous aurez choisi, le santon sera ensuite cuit et vous sera offert. Chacun repart avec le santon qu’il aura fabriqué !

L'énigme "commune" du samedi 19 décembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes, pour gagner :

Grâce au pape mais gare au Cardinal ! A midi, sur le chemin des charrettes tressées, le rescapé au teint blême tend le bras vers la façade colorée où un bel-air de trompette est joué par le luthier.

Réponse : Serres.

Cette commune de 1300 habitants des Hautes-Alpes est située sur la route entre Sisteron et Grenoble. Blotti contre le rocher de la Pignolette, le village, labéllisé "Petite cité de caractère" compte des ruelles pittoresques et un patrimoine remarquable.

Ce samedi a lieu le marché de Noël des savoir-faire et des spécialités du Buëch et des Baronnies provençales, sous les illuminations de Noël avec le Père Noël et surtout une immense crèche en bois flotté, sur la Place de la Liberté. Si vous y allez aujourd'hui pour le marché de Noël, ou plus tard pendant les vacances, ne manquez pas le Chemin des Crèches, une centaine de crèches dans les boutiques, en extérieur, à chaque coin de ruelle et à chaque pas de porte... Un Chemin des Crèches dans le cadre féérique du village du Serres qui sera illuminé dès cet après-midi à 16h et c'est à voir tous les jours jusqu'au 6 janvier.

Grâce au pape : quand le pape Clément V s'installe à Avignon en 1309, Serres se trouve sur la route reliant Avignon à la Lombardie et au Nord de l'Italie, ce qui favorise son développement, avec l'organisation de nombreuses foires par exemple.

Au teint blême : référence au Torrent de Blême.

Un bel-air : référence au Torrent de Bel-Air.

L’énigme "lieu" du samedi 19 décembre

A présent, identifiez un lieu précis de la commune de Serres :

Roulez jusqu'aux vieux panneaux pour voir le modèle réduit s'animer entre les deux rives.

Réponse : Le Musée l'Estanco.

Michel Mouttet est un vrai passionné de mécanique. Son musée présente une collection privée de véhicules anciens, dont un vélo de 1898, sa plus ancienne pièce. Motos, voitures, vélos, side-car, petit matériel agricole, plaques émaillées, panneaux de signalisation ainsi qu'une maquette animée du Pont Transbordeur de Marseille et même un rouleau compresseur de 1949 y sont exposés.

