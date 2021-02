A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 27 février ?

A la recherche de la cigale d'or : gagnez votre "Muette" Monochromic conçue et fabriquée à Marseille

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

Gagnez votre cigale d'or "La Muette" Monochromic !

C'est nouveau ! Désormais, tous les weekends jusqu'à fin mars, France Bleu Provence s'associe à Monochromic pour vous offrir votre cigale d'or ! Monochromic réinterprète les cigales provençales en version contemporaine et épurée : symboles des belles journées d'été et porte-bonheur du foyer, la Muette devient un objet décoratif design et élégant, réinventé par Karine Lanny. En céramique, les Muettes sont fabriquées à la main selon une technique de moulage traditionnelle dans l’atelier de Monochromic à Marseille.

L'énigme "commune" du samedi 27 février

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes

Jeanne la Provençale tond le mouton gros... Périnne la poète exploite le pré aux poireaux... Marjorie la travailleuse pédale jusqu'au moulin à eau... La force tranquille dans la vieille maison de famille du hameau !

⬇️

Sur la Route du Mimosa, à Tanneron (Var, Pays de Fayence) © Radio France - Cédric Frémi

Réponse : Tanneron.

Commune la plus orientale du Var composée de 22 hameaux, séparée des Alpes-Maritimes par le fleuve La Siagne, Tanneron est au coeur du Massif du même nom, le Tanneron, qui depuis le début du mois a changé de couleur et est passé du vert au jaune, car nous sommes en pleine saison du mimosa en fleurs ! > Bon plan : dans le cadre des Happy Jeudis de la Maison du Lac, l'Office de Tourisme du Pays de Fayence organise un après-midi d'atelier cosmétique "soin mimosa". Il s'agit de la réalisation d'un parfum solide que chaque participant réalisera lui-même, à base de cire de mimosa et d'absolue de mimosa. C'est sur inscription auprès de la Maison du Lac de Saint-Cassien, jeudi à 14h30.

Jeanne : pour la Colline de Jeanne Belle à l'extrémité Est de la commune et du département, à la limite avec Mandelieu-la-Napoule.

: pour la Colline de Jeanne Belle à l'extrémité Est de la commune et du département, à la limite avec Mandelieu-la-Napoule. La Provençale : pour l'A8 surnommée "La Provençale", l'autoroute traversant l'extrémité Sud de Tanneron.

: pour l'A8 surnommée "La Provençale", l'autoroute traversant l'extrémité Sud de Tanneron. Tond : pour le lieu-dit "Barbier" non-loin du Lac de Saint-Cassien.

: pour le lieu-dit "Barbier" non-loin du Lac de Saint-Cassien. Le Mouton : pour la Colle du Mouton, l'un des sommets du massif du Tanneron à 417 mètres d'altitude.

: pour la Colle du Mouton, l'un des sommets du massif du Tanneron à 417 mètres d'altitude. Gros : pour l'église Notre-Dame-de-Peygros à quelques minutes à pied du centre du village.

: pour l'église Notre-Dame-de-Peygros à quelques minutes à pied du centre du village. Périnne : à écrire Peyrines, pour le Vallon des Peyrines au Sud-Est de la commune.

: à écrire Peyrines, pour le Vallon des Peyrines au Sud-Est de la commune. La poète : pour le Vallon de Quatrin, au pied du hameau des Maisons Vieilles, un quatrain étant une strophe de 4 vers.

: pour le Vallon de Quatrin, au pied du hameau des Maisons Vieilles, un quatrain étant une strophe de 4 vers. Exploite : un gisement de fluorine était exploiré à la mine de Font Sante, tout au Sud de la commune.

: un gisement de fluorine était exploiré à la mine de Font Sante, tout au Sud de la commune. Le pré : le pont qui traverse le Lac de Saint-Cassien entre Montauroux et Tanneron s'appelle le Pont de Pré Claou.

: le pont qui traverse le Lac de Saint-Cassien entre Montauroux et Tanneron s'appelle le Pont de Pré Claou. Aux poireaux : la commune varoise de Pourrières tient son nom de champs pourris ou champs de poireaux, et l'un des 22 hameaux de Tanneron porte le même nom, Pourrières !

: la commune varoise de Pourrières tient son nom de champs pourris ou champs de poireaux, et l'un des 22 hameaux de Tanneron porte le même nom, Pourrières ! Marjorie : pour le hameau Les Marjoris, avec un S à la fin, à l'Ouest de la commune, non loin du barrage de Saint-Cassien.

: pour le hameau Les Marjoris, avec un S à la fin, à l'Ouest de la commune, non loin du barrage de Saint-Cassien. La travailleuse : pour le petit sommet nommé "Travaille" près du hameau de Parpaillon, au Nord-Ouest de la commune.

: pour le petit sommet nommé "Travaille" près du hameau de Parpaillon, au Nord-Ouest de la commune. Pédale : pour les locations de pédalo sur le Lac de Saint-Cassien.

: pour les locations de pédalo sur le Lac de Saint-Cassien. Moulin à eau : pour Saint-Cassien-des-Bois, site patrimonial sur la route entre Montauroux et Tanneron, avec sa chapelle, sa tour carrée et son moulin à farine fonctionnant avec la force des eaux de la Siagne.

: pour Saint-Cassien-des-Bois, site patrimonial sur la route entre Montauroux et Tanneron, avec sa chapelle, sa tour carrée et son moulin à farine fonctionnant avec la force des eaux de la Siagne. La force : pour les forceries de Mimosa sur le Tanneron.

: pour les forceries de Mimosa sur le Tanneron. Tranquille : quand on est tranquille, on est peinard, et tout au Nord de Tanneron se trouve le hameau de la Penarde, près de la limite avec les Alpes-Maritimes et les communes d'Auribeau-sur-Siagne et Peymeinade.

: quand on est tranquille, on est peinard, et tout au Nord de Tanneron se trouve le hameau de la Penarde, près de la limite avec les Alpes-Maritimes et les communes d'Auribeau-sur-Siagne et Peymeinade. La vieille maison : pour le hameau des Maisons Vieilles.

: pour le hameau des Maisons Vieilles. Maison : pour la Maison du Lac de Saint-Cassien.

: pour la Maison du Lac de Saint-Cassien. Famille : une pensée pour la famille de l'écrivain Martin Grey. Son épouse et ses quatre enfants ont péri lors de l'incendie du Tanneron le 3 octobre 1970.

: une pensée pour la famille de l'écrivain Martin Grey. Son épouse et ses quatre enfants ont péri lors de l'incendie du Tanneron le 3 octobre 1970. Hameau : Tanneron en compte donc 22.