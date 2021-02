A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 6 février ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "À la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

L'énigme "commune" du samedi 6 février

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

La nouvelle défile sur le prompteur : s'embrasser et se réunir à 4 est interdit. Un crève-cœur pour Claire, Françoise, Franck et Camille. Leur argent sert à louer "L'étoffe des héros" et à boire des gorgeons brûlants jusqu'à en être ivres.

Réponse : Dévoluy.

Commune nouvelle, la deuxième plus vaste des Hautes-Alpes (derrière Névache) et la 28è la plus vaste de France (186 km²), Dévoluy, fusion de 4 communes et de 40 hameaux, porte le nom du massif qui fait sa réputation, 2 étoiles au Guide Vert Michelin. Le week-end prochain se déroule à Superdévoluy "La Grande Trace", la plus vieille course de ski alpinisme qui accueille les 13 et 14 février les championnats du monde masters et la coupe de France jeunes. 1900 mètres de dénivelé autour du Pic de Bure.

La nouvelle : Dévoluy est une commune nouvelle créée il y a 8 ans le 1er janvier 2013.

: Dévoluy est une commune nouvelle créée il y a 8 ans le 1er janvier 2013. Défile : pour le Défilé de la Souloise (la route se faufile entre de superbes escarpements calcaires) et le Défilé des Etroits connu pour sa via ferrata.

: pour le Défilé de la Souloise (la route se faufile entre de superbes escarpements calcaires) et le Défilé des Etroits connu pour sa via ferrata. Sur le prompteur : la speakerine et journaliste Anne-Marie Peysson est née en 1935 à Saint-Disdier (elle est morte en 2015).

: la speakerine et journaliste Anne-Marie Peysson est née en 1935 à Saint-Disdier (elle est morte en 2015). S'embrasser : référence la station de La Joue-du-Loup.

: référence la station de La Joue-du-Loup. Se réunir à 4 : Dévoluy est la fusion de quatre anciennes communes, Saint-Disdier, Saint-Etienne-en-Dévoluy, La Cluse et Agnières-en-Dévoluy.

: Dévoluy est la fusion de quatre anciennes communes, Saint-Disdier, Saint-Etienne-en-Dévoluy, La Cluse et Agnières-en-Dévoluy. Interdit : les remontées mécaniques sont interdites en ces temps de Covid...

: les remontées mécaniques sont interdites en ces temps de Covid... Un crève-cœur : pour le Puits de Crève-Cœur (entre Saint-Didier et Le Courtil).

: pour le Puits de Crève-Cœur (entre Saint-Didier et Le Courtil). Claire : il fallait penser à Claire Chazal, pour le Chalet Pastoral de Chazal et le Serre de Chazal à l'Ouest de La Cluse.

: il fallait penser à Claire Chazal, pour le Chalet Pastoral de Chazal et le Serre de Chazal à l'Ouest de La Cluse. Françoise : il fallait penser à Françoise Bourdin, auteure du roman "Le Choix des Autres" dont l'action se déroule à La Joue-du-Loup (histoire de couples, d'ancien compagnon violent, de séduction aussi...)

: il fallait penser à Françoise Bourdin, auteure du roman "Le Choix des Autres" dont l'action se déroule à La Joue-du-Loup (histoire de couples, d'ancien compagnon violent, de séduction aussi...) Franck : il fallait penser à l'historien Franck Ferrand, pour Le Grand Ferrand, sommet culminant à 2758 mètres, et Le Petit Ferrand à 2724 mètres.

: il fallait penser à l'historien Franck Ferrand, pour Le Grand Ferrand, sommet culminant à 2758 mètres, et Le Petit Ferrand à 2724 mètres. Camille : il fallait penser à Camille Claudel, pour La Tête de Claudel à 2563 mètres d'altitude.

: il fallait penser à Camille Claudel, pour La Tête de Claudel à 2563 mètres d'altitude. Leur argent : référence à la Via Souterrata de La Tune, concept unique en Europe entre via ferrata et spéléologie.

: référence à la Via Souterrata de La Tune, concept unique en Europe entre via ferrata et spéléologie. Sert : pour les nombreux toponymes Serre, désignant des crêtes (ancien provençal serra = montagne), comme Serre Long, Serre du Seigle, Serre La Touisse, Serre La Garcine, Serre du Vallon, Serre du Renard, Serre Pointu, Serre de Ramasset, Serre des Bergers, Serre Chutet...

: pour les nombreux toponymes Serre, désignant des crêtes (ancien provençal serra = montagne), comme Serre Long, Serre du Seigle, Serre La Touisse, Serre La Garcine, Serre du Vallon, Serre du Renard, Serre Pointu, Serre de Ramasset, Serre des Bergers, Serre Chutet... A louer : on y loue des appartements, chalets, raquettes et autre matériel de ski...

: on y loue des appartements, chalets, raquettes et autre matériel de ski... L'étoffe : Une bure est un tissu de laine, une étoffe... Et au Dévoluy, on retrouve Le Pic de Bure à 2709 mètres et Le Plateau de Bure à 2500 mètres en moyenne.

: Une bure est un tissu de laine, une étoffe... Et au Dévoluy, on retrouve Le Pic de Bure à 2709 mètres et Le Plateau de Bure à 2500 mètres en moyenne. Des héros : pour le Chorum de la Traversée Héroïque, une cavité souterraine avec ses trous géants en forme de lunettes. Le Dévoluy compte plus de 400 chorums !

: pour le Chorum de la Traversée Héroïque, une cavité souterraine avec ses trous géants en forme de lunettes. Le Dévoluy compte plus de 400 chorums ! Des gorgeons : près du Col du Noyer, au pied de la Tête de Girbault, se trouvent les Gorgeons, des barres rocheuses à 1905 et 2073 mètres.

: près du Col du Noyer, au pied de la Tête de Girbault, se trouvent les Gorgeons, des barres rocheuses à 1905 et 2073 mètres. Brûlants : et juste à côté se trouve le ravin de Brûlant, qui descend de la Tête de Claudel.

: et juste à côté se trouve le ravin de Brûlant, qui descend de la Tête de Claudel. Jusqu'à en être ivres : référence à la rivière de la Souloise (soûl, ivre...).

L'énigme "lieu" du samedi 6 février

A présent, identifiez un lieu précis de la commune de Dévoluy :

Ne chômons pas pour peindre les fleurs de lys qui ne sont pas en Normandie.

Réponse :

la Chapelle des Gicons, plus connue sous le nom de Mère Eglise.

Une magnifique église des 11è et 12è siècles près de Saint-Disdier, sublimant l'art roman alpin.